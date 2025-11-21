Нужно лицензировать электриков и газовиков — эксперт о пожаре в Туркестанской области

Магистр наук в области строительного менеджмента, стипендиат программы «Болашақ» Адат Адильхан в интервью Kazinform объяснил, какие риски скрыты в инженерных сетях частных домов, рассказал о международной практике и правилах, которые должен знать каждый владелец жилья.

— Какие нормы сегодня наиболее уязвимы в сфере индивидуального жилищного строительства?

— Случай в Жетысайском районе в очередной раз потряс всю страну. Мы до сих пор помним трагедию 2019 года в Астане, где огонь унес жизни 5 девочек. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Непростительно, если мы не извлечем уроки из всего этого. Есть обстоятельства в жилищном строительстве, на которые мы, как общество, должны обратить внимание.

В 2021 Министерство по ЧС совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития вносили поправки в строительные нормы СН РК 3.02-02-2018 «Проектирование одноквартирных жилых домов и их инженерных систем», касающиеся обязательного оборудования вновь проектируемых многоквартирных жилых домов дымовыми автономными пожарными датчиками. Однако законотворческая работа в отношении частных жилых домов нам еще предстоит.

— Вы говорите о необходимости лицензирования специалистов, которые работают в сфере ИЖС. Почему это важно?

— В Казахстане при возведении объектов индивидуального жилищного строительства строительно-монтажные работы, включая установку и прокладку внутренних инженерных сетей, выполняется мастерами и бригадами, не имеющими соответствующих лицензий. Если говорить о сельской местности, то нередко сами владельцы собственными силами выполняют строительно-монтажные работы.

Поэтому прежде чем говорить о противопожарных системах, я бы хотел акцентировать внимание на том, что нам необходимо пересмотреть требования к лицензированию специалистов, занимающихся предоставлением услуг в сфере ИЖС. Речь идет об электриках, сантехниках, газовиках и других категориях специалистов. Ввод частного дома в эксплуатацию должен сопровождаться подписями ответственных исполнителей и приложением их аттестатов, подтверждающих право выполнять те или иные работы. В том числе разработать требования по установке датчиков безопасности в частных домах.

Перед интервью я позвонил нескольким знакомым на юге Казахстана и спросил, приходил ли кто-то проверять наличие пожарных извещателей или газоанализаторов после ввода частного дома в эксплуатацию. Ответ был — ни разу.

Это касается и вторичного рынка жилья. Приведу пример: вы купили частный дом и вам не понравился проект разводки сети электроснабжения или не подошел под ваш сценарий жизни. Такое случается часто, когда необходимо увеличить количество розеток или световых приборов. Вы приглашаете бригаду, которая вносит коррективы под ваши нужды. При этом квалификацию и опыт такого специалиста клиенту зачастую определить сложно. После внесенных переделок ответственность ни исполнителя работ, ни проектировщика нигде не фиксируется. В итоге под угрозой оказываются не только владельцы дома, но и их соседи.

— Если говорить о многоквартирных домах, то в чем, по вашему мнению, должны заключаться требования к инженерным сетям?

— В многоквартирных жилых комплексах ситуация похожая, когда жильцы производят переделки в квартирах. Здесь необходимы требования по аналогии с перепланировкой: внес изменения во внутренние инженерные сети — будь добр получить исполнительную документацию от аттестованного исполнителя работ, который будет лично отвечать своей лицензией. Поскольку основной причиной возгорания являются именно нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, а уже затем — неосторожное обращение с огнем.

— Какие отличия вы видите между международной практикой и ситуацией в Казахстане?

— Мировая практика в большей части говорит о том, что это зона ответственности самих владельцев жилья. В Великобритании, например, вы не сдадите квартиру в аренду, если у вас не установлены пожарные датчики. На законодательном уровне закреплена необходимость установки такого рода устройств в каждое жилое помещение. Обеспечение ремонта или замены извещателей также лежит на плечах владельцев жилья.

Соблюдение требований контролируется местными исполнительными органами, которые могут наложить штраф в размере до 5 000 фунтов стерлингов (3 401 812 тенге) в случае невыполнения предписаний об устранении неисправности. Соответствие данным требованиям проверяется, в том числе, агентствами недвижимости, занимающимися сдачей помещений в аренду.

Нужно признать, что в Казахстане культура техники безопасности только начинает формироваться. В первую очередь мы должны понять, что установка датчиков безопасности либо защита на окна от выпадений — это личная ответственность каждого гражданина. Иждивенческих настроений здесь быть не должно. Социально уязвимые слои населения — это другой разговор: здесь уже необходима либо спонсорская поддержка, либо адресная помощь от государства.

— Что должно быть сделано в Казахстане, чтобы культура безопасности стала нормой?

— Если вновь вернуться к примеру Великобритании, то ни одна лекция в вузах не начинается без краткой информации о плане эвакуации при чрезвычайных ситуациях. На бумаге можно закрепить любые нормы и требования, но культуру безопасности, на мой взгляд, необходимо формировать со школы и университета.

Также хочу обратить внимание сограждан на то, что нередко во время ремонта датчики безопасности оказываются спрятанными за навесными потолками ввиду их неэстетичности. Безразличие к правилам безопасности, как мы видим, может дорого стоить.

— Какие практические рекомендации вы бы дали владельцам частных домов и квартир для повышения собственной безопасности?

— Житейский совет — устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) в электрических щитках домов и квартир. В отличие от автоматического выключателя, защищающего проводку от короткого замыкания и значительных перегрузок, это устройство срабатывает только при возникновении токов утечки. Утечки в бытовой электросети могут быть вызваны нарушением изоляции проводки, в том числе из-за нагрева, возникающего вследствие неправильно рассчитанной нагрузки или некачественно выполненного монтажа. УЗО защитит дом от пожара, а жителей — от ударов током в случае неисправной электропроводки или электроприборов.

Напомним, пожар в двухэтажном частном доме произошел 18 ноября в селе Алагабас Жетысайского района Туркестанской области. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей.

С начала года в регионе произошло более 300 пожаров, выросло число случаев отравления угарным газом.