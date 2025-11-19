Свыше 300 пожаров произошло в Туркестанской области с начала года

По данным областного департамента по ЧС, с начала года в регионе зарегистрировано более 300 пожаров. Основные причины — неправильное использование печей, несвоевременная чистка дымоходов и изношенные электросети.

— С 15 августа по 15 сентября были проверены дома более 30 тысяч семей. В результате выявлено 19 805 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них чаще всего встречались изношенные электрические сети и загрязненные дымоходы, — сообщил начальник ДЧС Туркестанской области Аскар Тулешев.

Спасателям удалось устранить 10 497 нарушений, а в отдаленных населенных пунктах проведены повторные проверки 18 694 домов.

В регионе работают 17 газовых инспекций, в ряде районов увеличен штат сотрудников, инспекторы обеспечены планшетами, интернетом и доступом к единому реестру административных правонарушений (ЕРАП).

— Для повышения культуры пожарной безопасности с начала года проведено более 150 разъяснительных и профилактических мероприятий. В мечетях перед пятничной молитвой проводились проповеди и лекции на темы «Пожарная безопасность в жилых домах» и «Предотвращение отравления газом», охватившие около 20 тысяч человек. На городских улицах и LED-экранах крупных торговых центров демонстрируются видеоролики о безопасности. В образовательных учреждениях проведены открытые уроки, на которых ученикам и студентам предоставлены практические рекомендации по пожарной и газовой безопасности. В регионе организованы акции «Қауіпсіз тұрғын үй», «Қауіпсіз мұржа», «Сіріңке — бір өмірдің бағасы» и «Қауіпсіз сауда», — отметил Аскар Тулешев.

На 14 рынках и трех торгово-развлекательных центрах прошли пожарно-тактические учения. Владельцам раздали специальные инструкции. Особое внимание, по словам специалистов, уделено газовой безопасности.

— С начала этого года в области в 11 088 жилых домов установлены газовые сигнализаторы. Работы по обеспечению безопасности будут продолжаться поэтапно и завершатся к концу отопительного сезона во всех районах и населенных пунктах области, — добавил начальник областного ДЧС.

Усиление мер безопасности произойдет и на фоне крупного пожара, случившегося 18 ноября в селе Алгабас. Площадь возгорания составила около 360 кв. м. В огне погибли 12 человек, девять из которых — дети. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Трое пострадавших находятся в реанимации, один из них пришел в сознание. По поручению Президента создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь. Причина пожара устанавливается.