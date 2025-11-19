Пожар в Туркестанской области: один из трех выживших пришел в сознание

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов сообщил, что состояние одного из пациентов улучшилось.

— Один из пострадавших пришел в сознание. При необходимости всех троих готовы транспортировать санитарной авиацией из районной больницы в столицу, — отметил он.

Зулфухар Жолдасов добавил, что расследование продолжается, и о его результатах сообщат дополнительно. Уже установлено, что газовая котельная находилась снаружи дома. Специалисты и эксперты выясняют детали произошедшего.

— Трагедия будет всесторонне и тщательно расследована, — подчеркнул замакима.

Ранее сообщалось, что все трое пострадавших госпитализированы в реанимацию. Один из них, мужчина 1986 года рождения, смог самостоятельно выбраться из горящего дома. У него диагностированы ожоги 12% поверхности тела.

Еще двое — пациент 1991 года рождения и девочка 2018 года рождения — были госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела. Оба находятся на аппарате ИВЛ.

Для оказания неотложной помощи на место была направлена бригада санитарной авиации из Шымкента.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района. Из здания были эвакуированы трое. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По его поручению была создана правительственная комиссия для расследования причин пожара. Позже уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что при пожаре произошло обрушение крыши, на место выехали психологи и региональный омбудсмен.