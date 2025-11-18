Президент выразил соболезнования по поводу гибели людей в Туркестанской области

— Правительству и акиму области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области сегодня утром загорелся двухэтажный частный жилой дом в селе Алгабас, Жетысайского района.

Из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.