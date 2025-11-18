РУ
    09:09, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент выразил соболезнования по поводу гибели людей в Туркестанской области

    Помощник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай сообщил, что Глава государства выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, передает агентство Kazinform.

    Акорда Ақорда зима қыс
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Правительству и акиму области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области сегодня утром загорелся двухэтажный частный жилой дом в селе Алгабас, Жетысайского района.

    Из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

