09:09, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент выразил соболезнования по поводу гибели людей в Туркестанской области
Помощник — пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай сообщил, что Глава государства выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, передает агентство Kazinform.
— Правительству и акиму области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области сегодня утром загорелся двухэтажный частный жилой дом в селе Алгабас, Жетысайского района.
Из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.