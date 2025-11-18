Частный жилой дом загорелся в Туркестанской области: 12 погибших, девять из них — дети

По прибытии пожарного подразделения было установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом.

Как сообщили спасатели, в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.

По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 360 кв. м.

— На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что расследование начато по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

— В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ДП региона.

Расследование находится под контролем правоохранительных органов.