Частный жилой дом загорелся в Туркестанской области: 12 погибших, девять из них — дети
18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.
По прибытии пожарного подразделения было установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом.
Как сообщили спасатели, в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.
По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.
Пожар был полностью ликвидирован на площади 360 кв. м.
— На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС.
В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что расследование начато по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
— В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ДП региона.
Расследование находится под контролем правоохранительных органов.