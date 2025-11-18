РУ
    09:08, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Частный жилой дом загорелся в Туркестанской области: 12 погибших, девять из них — дети

    18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

    пожар
    Фото: МЧС РК

    По прибытии пожарного подразделения было установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом.

    Как сообщили спасатели, в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.

    По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.

    Пожар был полностью ликвидирован на площади 360 кв. м.

    — На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются, — сообщили в ДЧС.

    В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что расследование начато по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

    — В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ДП региона.

    Расследование находится под контролем правоохранительных органов.

    Наталья Мосунова
