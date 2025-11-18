РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Произошел обвал крыши: детский омбудсмен прокомментировала пожар в Алгабасе

    Динара Закиева сообщила, что психологи и региональный омбудсмен выехали на место трагедии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Динара Закиева
    Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

    — В Туркестанской области в селе Алгабас Жетысайского района погибли 9 детей при пожаре. Дома было две семьи, родители и дети, произошло возгорание и обвалилась крыша. Региональный уполномоченный совместно с Центром психологической поддержки выехали на место. Идет расследование причин возгорания. Выражаем соболезнования родственникам погибших, — сказала Динара Закиева.

    Утром стало известно о возгорании двухэтажного частного дома в селе Алгабас. Спасатели эвакуировали троих человек, которых обнаружили без сознания. При разборе завалов внутри дома нашли 12 погибших, девять из них — дети.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать всю необходимую помощь семьям.

    Теги:
    Пожар Динара Закиева Туркестанская область Регионы Происшествия
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают