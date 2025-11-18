Произошел обвал крыши: детский омбудсмен прокомментировала пожар в Алгабасе

— В Туркестанской области в селе Алгабас Жетысайского района погибли 9 детей при пожаре. Дома было две семьи, родители и дети, произошло возгорание и обвалилась крыша. Региональный уполномоченный совместно с Центром психологической поддержки выехали на место. Идет расследование причин возгорания. Выражаем соболезнования родственникам погибших, — сказала Динара Закиева.

Утром стало известно о возгорании двухэтажного частного дома в селе Алгабас. Спасатели эвакуировали троих человек, которых обнаружили без сознания. При разборе завалов внутри дома нашли 12 погибших, девять из них — дети.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать всю необходимую помощь семьям.