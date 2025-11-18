Семьям погибших в пожаре в Туркестанской области будет оказана помощь - Канат Бозумбаев

О принимаемых оперативных мерах доложили министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. Трое госпитализированных находятся в реанимации. К моменту прибытия спасателей один из пострадавших 1986 г. р. выбрался из дома самостоятельно. Его состояние оценивается как тяжелое с ожогами 12% поверхности тела. Еще двое пострадавших 1991 г. р. и 2018 г. р. были экстренно госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела, находятся на аппарате ИВЛ. Для оказания неотложной помощи на место вылетела бригада медицинской авиации из Шымкента.

Причина пожара устанавливается. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 292 УК РК. На месте пожара работает оперативная группа из числа руководителей Комитета противопожарной службы и Управления дознания.

Вице-премьер поручил акимату и министерству труда и соцзащиты оказать в полном объеме необходимую материальную помощь семьям погибших. Министерству здравоохранения — держать на контроле состояние пострадавших. При необходимости с использованием санавиации организовать транспортировку пострадавших в Астану.

Министерству внутренних дел — взять на контроль ход досудебного расследования по факту гибели людей.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов — провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов семей СУСН, общежитий и хостелов. В ходе рейдов проверить состояние печных систем и в случае выявления неисправностей принять оперативные меры по их устранению.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района. Из здания были эвакуированы трое человек в бессознательном состоянии и переданы бригаде скорой помощи. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей. По поручению Главы государства была создана комиссия по расследованию причин пожара. Позже уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева отметила, что в частном доме было две семьи — родители и дети. По ее словам, произошел пожар, после чего обрушилась крыша.

