Правительственную комиссию создали в связи с пожаром в Туркестанской области

— В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области, — говорится в сообщении Кабмина.

Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую. Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения.

Работа Комиссии находится на особом контроле.

Напомним, что утром стало известно о возгорании двухэтажного частного дома в селе Алгабас. Спасатели эвакуировали троих человек, которых обнаружили без сознания. При разборе завалов внутри дома нашли 12 погибших, девять из них — дети.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать всю необходимую помощь семьям.

Омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в Алгабасе.