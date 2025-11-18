РУ
    10:13, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Правительственную комиссию создали в связи с пожаром в Туркестанской области

    По поручению Главы государства создана комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Концепцию программы «Қазақстан балалары» обсудили в Правительстве
    Фото: Правительство РК

    — В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области, — говорится в сообщении Кабмина.

    Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую. Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения.

    Работа Комиссии находится на особом контроле.

    Напомним, что утром стало известно о возгорании двухэтажного частного дома в селе Алгабас. Спасатели эвакуировали троих человек, которых обнаружили без сознания. При разборе завалов внутри дома нашли 12 погибших, девять из них — дети.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать всю необходимую помощь семьям.

    Омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в Алгабасе.

    Теги:
    Пожар Правительство РК Туркестанская область Регионы Происшествия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
