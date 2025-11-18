Что известно о состоянии выживших при пожаре в Туркестанской области

По данным областного управления здравоохранения, в больницы были доставлены трое пострадавших — двое взрослых и один ребенок. Все они госпитализированы в реанимацию.

— Состояние пациентов оценивается как тяжелое, но стабильное. Им проводится полный комплекс интенсивной терапии, все трое находятся под круглосуточным наблюдением профильных специалистов, — сообщили в ведомстве.

Для усиления медицинской помощи в район дополнительно направлены специалисты из областных лечебных учреждений.

Обеспечена необходимая медикаментозная поддержка, также работает команда психологов.

— Ситуация находится под постоянным контролем управления здравоохранения Туркестанской области, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева отметила, что в частном доме было две семьи — родители и дети. По ее словам, произошел пожар, после чего обрушилась крыша.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района.

Из здания были эвакуированы трое человек в бессознательном состоянии и переданы бригаде скорой помощи. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей.