Что известно о состоянии выживших при пожаре в Туркестанской области
В связи с крупным пожаром, произошедшим 18 ноября в Жетысайском районе Туркестанской области, медики региона в экстренном порядке приступили к оказанию помощи пострадавшим, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным областного управления здравоохранения, в больницы были доставлены трое пострадавших — двое взрослых и один ребенок. Все они госпитализированы в реанимацию.
— Состояние пациентов оценивается как тяжелое, но стабильное. Им проводится полный комплекс интенсивной терапии, все трое находятся под круглосуточным наблюдением профильных специалистов, — сообщили в ведомстве.
Для усиления медицинской помощи в район дополнительно направлены специалисты из областных лечебных учреждений.
Обеспечена необходимая медикаментозная поддержка, также работает команда психологов.
— Ситуация находится под постоянным контролем управления здравоохранения Туркестанской области, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева отметила, что в частном доме было две семьи — родители и дети. По ее словам, произошел пожар, после чего обрушилась крыша.
Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района.
Из здания были эвакуированы трое человек в бессознательном состоянии и переданы бригаде скорой помощи. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей.