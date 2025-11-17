Первую АЭС в Казахстане назовут «Балқаш» атом электр станциясы»

Конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции Казахстана проходил с 25 сентября по 10 октября 2025 года на платформе eGov Mobile.

В итоге конкурсная комиссия подсчитала, что наибольшее количество предложений от граждан поступило по названию «Балқаш» атом электр станциясы». В ведомстве отмечают, что выбранное название следует международной практике, когда атомные электростанции называют по географическому признаку.

— Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов. При обработке учитывались разные формы написания — кириллица, латиница, а также синонимичные слова. На заседании Конкурсной комиссии были рассмотрены 100 наиболее популярных наименований. Название «Балқаш» атом электр станциясы» предложили 882 граждан, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса, — отметили в Агентстве РК по атомной энергии.

Также конкурсная комиссия утвердила название объекта на русском и английском языка:

«Атомная электростанция «Балхаш»;

«Balkhash Nuclear Power Plant».

Как подчеркнул заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Асет Махамбетов, конкурс проводился в рамках исполнения инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 августа 2025 года. Кроме того, все граждане, проголосовавшие за окончательное название первой атомной электростанции, будут считаться ее соавторами.

— Участники, предложившие название «Балкаш» в течение месяца, электронные сертификаты соавторства в мобильном приложении Egofmobile. Кроме того, агентство сформировало единую базу всех поступивших предложений, которые будут в дальнейшем использованы при выборе названия для будущих атомных объектов

Напомним, конкурс на название первой АЭС стартовал 25 сентября. Ранее глава Агентства Алмасадам Саткалиев рассказал, какие названия предлагали казахстанцы для первой АЭС.