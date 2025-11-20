Правительство Казахстана намерено урезать социальные расходы

По словам Бектенова, при формировании республиканского бюджета на предстоящие три года было решено сократить базовые расходы с 15 до 12%. Большая работа проводится и предстоит в части социальных расходов.

— У нас очень высокое бремя для бюджета заложено в социальной сфере. Пособия, выплаты, различные меры соцподдержки составляют порядка 60% государственного бюджета — республиканского и местных бюджетов. В республиканском бюджете в течение долгого времени эти расходы составляли свыше 40%, при формировании бюджета на трехлетку нам удалось снизить их до 38%. Будем работу проводить. Я и другие члены Правительства об этом открыто говорим, понятно, что это не всем нравится, но такую политику Правительство будет проводить, — заявил Премьер-министр.

Он также сообщил об изменениях в системе социальной поддержки граждан.

— Социальную поддержку от государства будут получать только граждане, которые не имеют по объективным причинам возможности работать и сами себя обеспечивать. Тот человек, который может работать — должен работать, государство его содержать не должно и не будет, — подчеркнул Бектенов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начнут применять новый порядок назначения помощи от государства. Согласно нормам Единого стандарта мер соцподдержки, уровень нуждаемости семей будут определять автоматически и по новым критериям, основанным на данных Цифровой карты семьи.