    17:44, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Каким семьям откажут в соцподдержке: в Казахстане обновили критерии нуждаемости

    В Казахстане начнут применять новый порядок назначения помощи от государства. Согласно нормам Единого стандарта мер соцподдержки, уровень нуждаемости семей будут определять автоматически и по новым критериям, основаннымна данных Цифровой карты семьи, передает корреспондент Kazinform.

    Свыше 400 тысяч казахстанцев получили адресную соцпомощь
    Фото: Минтруда РК

    В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что меры поддержки государства будут назначать с учетом уровня нуждаемости. Для этих расчетов будут применять скоринговую модель. Согласно ей, семьи начнут распределять на шесть уровней благосостояния — от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до полного финансового благополучия (высокое благосостояние — отсутствие материальных затруднений).

    Скоринговая модель будет комплексно оценивать благосостояние семьи, учитывая следующие показатели:

    • материальные и нематериальные показатели,
    • ⁠иждивенческую нагрузку,
    • ⁠способности к самореализации,
    • ⁠скрытые доходы.

    — К материальным показателям относятся доходы, жилье, имущество, транспорт, кредиты; к нематериальным — состояние здоровья, инвалидность, уровень образования; к иждевенческой нагрузке — соотношение работающих и неработающих членов семьи; к потенциально скрытым доходам, к примеру, доходы от неформальной занятости, — пояснили в ведомстве в ответе на запрос корреспондента Kazinform.

    Оценку проводят без участия человека: система автоматически анализирует данные и выявляет нуждающихся граждан. Сейчас модель тестируют в Шымкенте и Карагандинской области.

    В рамках пилотного проекта по скоринговой модели назначены выплаты по четырем госуслугам:

    • Возмещение расходов на обучение детей с инвалидностью на дому — 1 255 человек;
    • Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования — 22 382 человек;
    • Субсидирование части арендной платы за арендованное жилье из частного жилищного фонда — 1 478 семьям;
    • Назначение жилищной помощи — оказано 1 730 услуг.

    — В целом, модель позволяет объективно определять степень нуждаемости граждан, выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и подбирать наиболее действенные меры поддержки. Такой подход обеспечивает персонализацию мер, повышение их эффективности и предотвращение зависимости от государственных выплат, — отмечают в Минтруда.

    Напомним, по состоянию на 1 сентября адресную социальную помощь в Казахстане получили 270,7 тыс. человек из 50,3 тыс. семей на сумму 21,7 млрд тенге. 

    Позднее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил исключить все сомнительные и неэффективные социальные льготы и выплаты, а также разработать единый для всех регионов стандарт мер соцподдержки. 

    До разработки единого стандарта в Казахстане был перечень из 117 мер социальной поддержки в регионах, которые отличались по содержанию и зависели от возможностей местных бюджетов. 

    Адия Абубакир
    Автор
