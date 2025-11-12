Каким семьям откажут в соцподдержке: в Казахстане обновили критерии нуждаемости

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что меры поддержки государства будут назначать с учетом уровня нуждаемости. Для этих расчетов будут применять скоринговую модель. Согласно ей, семьи начнут распределять на шесть уровней благосостояния — от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до полного финансового благополучия (высокое благосостояние — отсутствие материальных затруднений).

Скоринговая модель будет комплексно оценивать благосостояние семьи, учитывая следующие показатели:

материальные и нематериальные показатели,

⁠иждивенческую нагрузку,

⁠способности к самореализации,

⁠скрытые доходы.

— К материальным показателям относятся доходы, жилье, имущество, транспорт, кредиты; к нематериальным — состояние здоровья, инвалидность, уровень образования; к иждевенческой нагрузке — соотношение работающих и неработающих членов семьи; к потенциально скрытым доходам, к примеру, доходы от неформальной занятости, — пояснили в ведомстве в ответе на запрос корреспондента Kazinform.

Оценку проводят без участия человека: система автоматически анализирует данные и выявляет нуждающихся граждан. Сейчас модель тестируют в Шымкенте и Карагандинской области.

В рамках пилотного проекта по скоринговой модели назначены выплаты по четырем госуслугам:

Возмещение расходов на обучение детей с инвалидностью на дому — 1 255 человек;

Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования — 22 382 человек;

Субсидирование части арендной платы за арендованное жилье из частного жилищного фонда — 1 478 семьям;

Назначение жилищной помощи — оказано 1 730 услуг.

— В целом, модель позволяет объективно определять степень нуждаемости граждан, выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и подбирать наиболее действенные меры поддержки. Такой подход обеспечивает персонализацию мер, повышение их эффективности и предотвращение зависимости от государственных выплат, — отмечают в Минтруда.

Напомним, по состоянию на 1 сентября адресную социальную помощь в Казахстане получили 270,7 тыс. человек из 50,3 тыс. семей на сумму 21,7 млрд тенге.

Позднее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил исключить все сомнительные и неэффективные социальные льготы и выплаты, а также разработать единый для всех регионов стандарт мер соцподдержки.

До разработки единого стандарта в Казахстане был перечень из 117 мер социальной поддержки в регионах, которые отличались по содержанию и зависели от возможностей местных бюджетов.