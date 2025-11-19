В Казахстане предложили ввести дополнительный соцотпуск для родителей детей с инвалидностью

— Есть женщины, в основном, и мужчины, родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, потом он уходит на то, чтобы смотреть за ребенком, и возвращается. Вы говорите, что стаж засчитывается. Но на самом деле, стаж там не засчитывается, потому что это только по солидарной пенсии. Не считаете ли вы нужным для этой категории предусмотреть возможность, чтобы стаж влиял и на уровень пенсии? — обратился он к Министерству труда и соцзащиты населения.

Также депутат отметил, что такие родители часто используют свой основной отпуск для прохождения детьми медицинских обследований.

— Эстония пошла на то, чтобы один день в месяц выделить, чтобы родитель мог посвятить своему ребенку с инвалидностью. Такой родитель имеет право собрать 12 дней в году и это считается у них дополнительным оплачиваемым социальным отпуском. Готово ли Министерство рассмотреть это, чтобы нашим гражданам помочь и не оставлять их с проблемами, которые у них есть? — спросил Магеррамов.

Вице-министр труда Аскарбек Ертаев заявил, что ведомство готово обсудить это предложение.