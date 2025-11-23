Прямой эфир гранд-финала проекта Silk Way Star
Сегодня в Астане проходит финальное шоу первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star, передает агентство Kazinform.
Прямую трансляцию ведет телеканал Jibek Joly. Прямой эфир финала конкурса также можно увидеть на телеканалах Space TV в Азербайджане, «Сафина» в Таджикистане, «Музыка» и «Маданият» в Кыргызстане, UBS и «АИСТ Глобал» в Монголии, Zor TV в Узбекистане, Georgian Times в Грузии.
Напомним, в гранд-финал проекта Silk Way Star вышли:
ALEM (Казахстан);
Язмин Азиз (Малайзия);
Автандил Абесламидзе (Грузия);
Мишель Джозеф (Монголия);
Чжан Хэ Сюань (Китай);
Саро Геворгян (Армения);
Мадинабону Адылова (Узбекистан).
Победитель конкурса Silk Way Star будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Голосование проходит на сайте silkwaystar.org строго в период прямого эфира, о начале и завершении которого объявляют ведущие конкурса.
Правило голосования на шоу разработано по примеру таких международных конкурсов как Евровидение, для обеспечения максимальной прозрачности и объективности в отношении всех конкурсантов.
Silk Way Star стал беспрецедентным музыкальным шоу для региона. Проект объединил талантливых исполнителей из 12 стран — Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.
Эксперты отмечают, что проект является значимым инструментом культурной дипломатии. Платформа объединяет традиции, языки и творческие школы разных стран. Некоторые эксперты уже сравнивают Silk Way Star с Евровидением, отмечая масштаб, международный охват и разнообразие участников.
Сами участники подчеркивают, что именно музыка и совместное творчество помогают строить диалог между народами и культурами.
Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).