Прямой эфир гранд-финала проекта Silk Way Star

Прямую трансляцию ведет телеканал Jibek Joly. Прямой эфир финала конкурса также можно увидеть на телеканалах Space TV в Азербайджане, «Сафина» в Таджикистане, «Музыка» и «Маданият» в Кыргызстане, UBS и «АИСТ Глобал» в Монголии, Zor TV в Узбекистане, Georgian Times в Грузии.

Напомним, в гранд-финал проекта Silk Way Star вышли:

ALEM (Казахстан);

Язмин Азиз (Малайзия);

Автандил Абесламидзе (Грузия);

Мишель Джозеф (Монголия);

Чжан Хэ Сюань (Китай);

Саро Геворгян (Армения);

Мадинабону Адылова (Узбекистан).

Победитель конкурса Silk Way Star будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Голосование проходит на сайте silkwaystar.org строго в период прямого эфира, о начале и завершении которого объявляют ведущие конкурса.

Правило голосования на шоу разработано по примеру таких международных конкурсов как Евровидение, для обеспечения максимальной прозрачности и объективности в отношении всех конкурсантов.

Silk Way Star стал беспрецедентным музыкальным шоу для региона. Проект объединил талантливых исполнителей из 12 стран — Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Эксперты отмечают, что проект является значимым инструментом культурной дипломатии. Платформа объединяет традиции, языки и творческие школы разных стран. Некоторые эксперты уже сравнивают Silk Way Star с Евровидением, отмечая масштаб, международный охват и разнообразие участников.

Сами участники подчеркивают, что именно музыка и совместное творчество помогают строить диалог между народами и культурами.

Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).