Финалист Silk Way Star из Армении показал яркую индивидуальность и стабильный успех на проекте

Участники проекта называют его ярким артистом и сильным конкурентом несмотря на то, что за время участия между всеми исполнителями сложились дружеские отношения.

В первом эпизоде Саро Геворгян вышел на сцену с композицией Wicked stranger, продемонстрировав энергичное и эмоционально насыщенное исполнение. Во втором эпизоде он выбрал мировую классику — It’s a Man’s Man’s Man’s World. Зрители увидели артиста уверенным, ярким и одновременно романтичным. Жюри особо отметило силу его голоса и высокий уровень вокальной техники.

В третьем эпизоде артист представил песню «Менің махаббатым» в исполнении на армянском языке, добавив произведению новое звучание. В четвертом эпизоде он продолжил музыкальное путешествие по культурам региона и выбрал узбекскую песню Bor, акцентировав образ и подачу в оригинальной сценической стилистике.

Пятый эпизод стал одним из самых эмоциональных: участники исполняли народные песни своих стран. Саро Геворгян выбрал армянскую народную композицию Es Kulam («Я проливаю слезы») — проникновенное лирическое произведение, в котором артист выразил любовь к Родине и передал глубину армянской музыкальной традиции.

В шестом эпизоде певец вышел в мощном уверенном образе с композицией Lose control. Номер сопровождался полноценной театральной постановкой, а сам артист вновь продемонстрировал яркий стиль и сцепку с публикой.

На протяжении всего проекта Саро Геворгян сохранял стабильные позиции и неоднократно входил в тройку лидеров отдельных эпизодов, подтверждая высокий уровень подготовки и артистизма.

Фото: Jibek Joly

В седьмом эпизоде он предстал в классическом образе, исполнив на казахском языке народную песню «Көзіңнің мөлдірін-ай». Его проникновенное исполнение покорило зрителей, а артист отметил глубокое уважение казахского народа к искусству и признался, что именно через эту песню почувствовал духовную причастность к казахской культуре.

В восьмом эпизоде Саро вновь выступил в ярком современном образе и исполнил популярную композицию River в собственном стиле. В полуфинале он представил дуэт с заслуженной артисткой Республики Казахстан Маржан Арапбаевой, где они исполнили армянскую песню Siro Nver — эмоционально насыщенный номер, ставший украшением выпуска.

Сегодня артист завершает подготовку к гранд-финалу, где определится победитель проекта.

Проект Silk Way Star стал первым азиатским вокальным конкурсом, объединившим на одной сцене исполнителей из 12 стран: Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Гранд-финал состоится в эту субботу, 22 ноября, на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции пройдут одновременно в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Победитель будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать любимого артиста можно на сайте silkwaystar.org.

В число финалистов вокального мегапроекта вошли: