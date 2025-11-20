Мишель Джозеф из Монголии участвует в гранд-финале первого азиатского вокального проекта Silk Way Star

С первого выпуска шоу певица проявила себя как разносторонняя и артистичная исполнительница. В первом эпизоде она исполнила собственную песню Bundan ulaan, во втором подарила зрителям энергичное исполнение Uptown Funk. В третьем эпизоде Мишель спела на монгольском языке известную казахскую песню «Сыбырлайын».

Фото: michelle.jozef / instagram

В четвертом выпуске артистка представила новый образ, исполнив песню на китайском языке Wu niang, что, по ее словам, стало одним из самых сложных испытаний на проекте. В пятом эпизоде Мишель поразила зрителей ярким выступлением с песней Altan bogdiin shil на родном языке, сопровождаемой музыкой национальных инструментов Монголии. В этот момент она предстала на сцене в оригинальном национальном костюме, продемонстрировав мощный вокал и эмоциональную глубину исполнения.

В шестом выпуске Мишель вновь удивила зрителей композицией Born аgain, подчеркнув свою уникальность через вокал, образ и сценический костюм. На протяжении участия в проекте она уже возглавляла турнирную таблицу, показывая высокий уровень мастерства и сценической уверенности.

Фото: michelle.jozef / instagram

В седьмом эпизоде певица исполнила казахскую песню «Қараторғай», примерив национальный казахский стиль. Восьмой эпизод стал запоминающимся благодаря трогательному исполнению мировой композиции Earth Song. В полуфинале Мишель выступила в дуэте с казахстанским исполнителем A.Z. Дуэт исполнил песню Bad Blood на казахском, монгольском и английском языках.

Из выпуска в выпуск Мишель Джозеф демонстрировала оригинальные сценические образы, вокальное мастерство и хореографию, вкладывая в каждое выступление душу и эмоции. Сейчас артистка готовится к грандиозному финалу проекта, где будет назван победитель Silk Way Star.

Фото: michelle.jozef / instagram

Проект Silk Way Star стал первым азиатским вокальным конкурсом, объединившим на одной сцене исполнителей из 12 стран: Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Гранд-финал состоится в эту субботу, 22 ноября, на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции пройдут одновременно в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Победитель будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать любимого артиста можно на сайте silkwaystar.org.

В число финалистов вокального мегапроекта вошли: