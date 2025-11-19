Казахстанский певец ALEM готовится к гранд-финалу первого азиатского вокального проекта Silk Way Star

Параллельные трансляции прямого эфира пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

За время проекта ALEM продемонстрировал широкий диапазон музыкальных жанров – от народных казахских песен до рок-экспериментов. В каждом эпизоде певец создавал яркие сценические образы, тщательно продумывая костюм, свет, хореографию и драматургию номера.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В девятом эпизоде ALEM выступил в дуэте с казахстанской группой 6ELLUCCI, исполнив сложную композицию Qara с мощным рок-звучанием, которая была высоко оценена международным жюри. В восьмом эпизоде артист представил драйвовый трек I Wanna Be Your Slave, полностью выстроенный как мини-спектакль с декорациями и хореографией.

Photo credit: Viktor Fedyunin/Qazinform

В седьмом эпизоде, когда участники исполняли казахские народные песни, ALEM исполнил народную песню Болсаңшы әнге құмар-ай, предложив современное переосмысление национального наследия. В шестом эпизоде певец посвятил песню Too Sweet своей супруге, сделав номер одним из самых трогательных в сезоне.

Другие заметные выступления включали интерпретацию казахстанского хита «Қайда» в третьем эпизоде, песню Come Back Home на иностранном языке в четвертом этапе проекта и энергичную композицию Take On Me – во втором эпизоде. Стартовый выпуск проекта был посвящен авторским песням, где ALEM представил свою композицию Күйім, известную и уже полюбившуюся казахстанской аудитории.

Фото: Jibek Joly

Отдельное внимание жюри и зрителей на протяжении проекта привлекали сценические образы казахстанского участника. Каждый его номер был выстроен как целостная визуальная концепция – от костюма и света до хореографии и сценографии. Артист тщательно продумывал детали, создавая на сцене законченные истории. В его выступлениях строгий минимализм мог сменяться дерзкими экспериментами, но неизменным оставалось одно – яркость и запоминаемость образов, которые становились продолжением музыкального замысла.

Напомним, в гранд-финал проекта Silk Way Star вышли:

ALEM (Казахстан);

Язмин Азиз (Малайзия);

Автандил Абесламидзе (Грузия);

Мишель Джозеф (Монголия);

Чжан Хэ Сюань (Китай);

Саро Геворгян (Армения);

Мадинабону Адылова (Узбекистан).

Кадр из видео

Победителя определят по комбинированной системе: 50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование зрителей. Поддержать любимого участника можно на сайте silkwaystar.org.

Photo credit: Viktor Fedyunin/Qazinform

Проект Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).