Покоривший Астану грузинский артист выступит в гранд-финале Silk Way Star

В первом эпизоде Автандил исполнил песню Ұлы теңіз, сразу показав себя как сильного лирического исполнителя. Его образы на проекте чаще классические, строгие и элегантные, что помогает подчеркнуть чистоту и глубину его голоса.

Во втором эпизоде певец выбрал песню Never Enough, вновь завораживая зрителей проникновенным исполнением. Мягкий, романтичный голос в сочетании с оригинальным визуальным стилем создавали образ настоящего лирического героя.

Третий эпизод особенно полюбился зрителям, когда Автандил исполнил казахстанскую песню Зымыран на грузинском языке. Знакомая композиция зазвучала по-новому, а деликатный и элегантный образ артиста подчеркнул красоту его голоса.

В четвертом этапе он представил туркменскую песню Аман-аман, работая над ней вместе с туркменским участником Довраном Шаммыевым. Жюри отметило искренность и обаятельность Автандила. Казалось, он делился на сцене личной историей, делая выступление особенно трогательным.

Несмотря на то, что в некоторых эпизодах певец оказывался среди участников с меньшим количеством голосов жюри, он оставался в проекте и уверенно дошел до финала. В гранд-финале Silk Way Star ему предстоит вновь поразить зрителей и жюри, выступив в числе семи финалистов мегапроекта на сцене в Астане.

Пятый выпуск ознаменовался исполнением лиричной композиции Qavilebis Kvekana, любимой грузинским народом уже 40 лет. Постановка и классический элегантный образ артиста создали особое романтическое настроение, которое прочувствовали зрители и жюри.

Кадр из видео

В шестом эпизоде певец осмелился на энергичную современную композицию АРT, которая была хитом прошлого года в мире и в Казахстане. Новый стиль исполнения позволил Автандилу продемонстрировать яркую, свежую сторону своего таланта.

Седьмой эпизод стал особенно эмоциональным: грузинский певец исполнил казахскую народную песню Құсни-қорлан. После прослушивания нескольких казахских произведений он выбрал именно эту песню за ее мелодичность и эмоциональную глубину.

Несмотря на болезнь и запрет врача петь несколько дней, он вышел на сцену и завоевал сердца зрителей и жюри своим проникновенным исполнением.

В восьмом эпизоде Автандил исполнил яркую композицию Tattoo, впечатлив всех эмоциональностью и вокальным мастерством.

В девятом эпизоде грузинский певец выбрал глубокую и магическую композицию Said Midikhar, исполнив ее в дуэте с казахстанской певицей, композитором и автором песен Дианой Исмаил. Дуэт звучал гармонично, передавая зрителям лиричное настроение песни.

Проект Silk Way Star стал первым азиатским вокальным конкурсом, объединившим на одной сцене исполнителей из 12 стран: Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Гранд-финал состоится в эту субботу, 22 ноября, на телеканале JibekJoly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Победителя определят по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать понравившегося артиста можно будет на silkwaystar.org.

Отметим, что в семерку финалистов Silk Way Star вошли: