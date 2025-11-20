Голос Малайзии на сцене Астаны: яркая история Язмин Азиз на проекте Silk Way Star

С первых эпизодов Язмин Азиз уверенно заявила о себе. Каждый ее номер отличался вокалом, визуальной концепцией и профессиональной подачей. Международное жюри неоднократно отмечало ее стабильность и высокие оценки, которые певица получала практически каждую неделю.

Первый эпизод запомнился мягким и трогательным представлением на сцене Silk Way Star. Певица исполнила свою авторскую композицию Lihatlah, которая покорила зрителей нежностью и чистотой вокала.

Второй выпуск проекта с исполнением мировых хитов Язмин Азиз открыла песней Flowers. Яркая визуальная режиссура, окружение из цветов и эмоциональная подача полностью передали настроение трека.

Зрители подчеркивали, что певица всегда выбирает сильные композиции и раскрывает их по-своему — свежо, артистично, с уважением к оригиналу. В Астане артистку поддерживал ее молодой человек, присутствовавший на всех эфирах.

Одним из самых неожиданных выступлений сезона стало исполнение певицей из Малайзии казахстанского хита «Бұл махаббат».

В четвертом выпуске, посвященном песням на других языках, она выбрала монгольский хит Chigi tigi boom. Жюри высоко оценило не только вокал, но и артистизм, номер выделялся среди остальных участников.

В следующем эпизоде певица исполнила малайзийскую народную песню Sayang Kinabalu. Национальный костюм и светлая, солнечная подача передали дух Малайзии и получили позитивную реакцию зала.

Язмин Азиз открыла выпуск мировых хитов последних лет композицией Abracadabra Леди Гаги в шестом эпизоде проекта. Уверенное, мощное выступление снова подтвердило ее вокальный уровень и умение создавать эмоциональные акценты.

Артистка вновь обратилась к казахскому репертуару в седьмом эпизоде. Она исполнила песню «Сүгірдің термесі». Зрителей поразил смелый выбор и современный казахский образ, в котором вышла певица.

Открывая очередной выпуск, Язмин предстала в образе рок-исполнительницы с песней Proud Mary в восьмом эпизоде. Это выступление принесло ей лидерство недели.

В полуфинале малазийская певица выступила в дуэте с казахстанским исполнителем Mona Songz. Они представили композицию Kosong. Казахстанский певец спел песню на родном языке участницы. Дуэт получил высокие оценки и стал одним из самых запоминающихся в эпизоде.

Кроме успехов на сцене Silk Way Star, Язмин Азиз недавно вошла в число 30 выдающихся женщин Малайзии.

Отметим, что гранд-финал проекта состоится 22 ноября в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly. Параллельные трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

В решающую семерку проекта вошли:

ALEM (Казахстан);

Язмин Азиз (Малайзия);

Автандил Абесламидзе (Грузия);

Мишель Джозеф (Монголия);

Чжан Хэ Сюань (Китай);

Саро Геворгян (Армения);

Мадинабону Адылова (Узбекистан).

Победителя определят по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей. Поддержать любимого артиста можно на сайте silkwaystar.org — голосование откроется в момент объявления ведущих.

Проект Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).