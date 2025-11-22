РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22 Ноябрь 2025

    Silk Way Star: как проголосовать за фаворита в гранд-финале

    Победитель конкурса Silk Way Star будет определен по комбинированной системе: 50% — решение жюри, 50% — онлайн-голосование зрителей, передает агентство Kazinform.

    Как проголосовать на международном музыкальном конкурсе Silk Way Star
    Фото: Kazinform

    Правило голосования на шоу разработано по примеру таких международных конкурсов как Евровидение, для обеспечения максимальной прозрачности и объективности в отношении всех конкурсантов.

    Голосование зрителей за участников конкурса будет осуществляться на официальном сайте проекта: silkwaystar.org во время трансляции финала проекта в прямом эфире на телеканале Jibek Joly 22 ноября в 20:00 ч.

    Порядок голосования для зрителей:

    Шаг-1: для того, чтобы проголосовать за конкурсанта, Вам необходимо отсканировать QR-код, отображаемый на экране ТВ во время шоу, с помощью смартфона. QR-код перенаправит вас на официальный сайт голосования.

    Шаг-2: после прохождения на сайт конкурса, Вы увидите флаги стран участников конкурса. Вы может выбрать понравившегося участника и поставить ему свою оценку по шкале от 0 до 12. Вы можете оценить на сайте творчество всех финалистов, кроме участника из своей страны.

    ВАЖНО! Согласно правилам голосования, зрители не могут голосовать за участника, представляющего его собственную страну! Данное правило призвано обеспечить объективность и беспристрастность оценки.

    Голосование доступно строго в период прямого эфира, о начале и завершении которого будет объявлено ведущими конкурса.

    Напомним, в гранд-финал проекта Silk Way Star вышли:

    ALEM (Казахстан);

    Язмин Азиз (Малайзия);

    Автандил Абесламидзе (Грузия);

    Мишель Джозеф (Монголия);

    Чжан Хэ Сюань (Китай);

    Саро Геворгян (Армения);

    Мадинабону Адылова (Узбекистан).

    Проект Silk Way Star реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

