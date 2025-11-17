Убийство Яны Легкодимовой: суд обязал выплатить около 31 млн тенге
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области оглашен приговор по делу об убийстве Яны Легкодимовой. Подсудимые получили пожизненные сроки, гражданские иски были удовлетворены частично, передает корреспондент агентства Kazinform.
Суд признал Хайржанова и Катимова виновными по пункту 6 части 2 статьи 202 и пунктам 7 и 8 части 2 статьи 99 УК РК. Оба подсудимых приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Был частично удовлетворен гражданский иск матери погибшей: с Хайржанова и Катимова суд признал взыскать в солидарном порядке 1,9 млн тенге материального ущерба и по 15 млн тенге морального вреда с каждого.
Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.
Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.
Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.
23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.
Накануне, обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.
Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.
Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.
Напомним, 17 ноября подозреваемым в убийстве 23-летней Яны Легкодимовой вынесли приговор в суде: им назначили пожизненное лишение свободы.