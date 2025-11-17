Убийство Яны Легкодимовой: суд обязал выплатить около 31 млн тенге

Суд признал Хайржанова и Катимова виновными по пункту 6 части 2 статьи 202 и пунктам 7 и 8 части 2 статьи 99 УК РК. Оба подсудимых приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Был частично удовлетворен гражданский иск матери погибшей: с Хайржанова и Катимова суд признал взыскать в солидарном порядке 1,9 млн тенге материального ущерба и по 15 млн тенге морального вреда с каждого.

Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.



23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.



Накануне, обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.

Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.

Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.

Напомним, 17 ноября подозреваемым в убийстве 23-летней Яны Легкодимовой вынесли приговор в суде: им назначили пожизненное лишение свободы.