Убийство Яны Легкодимовой: суд приговорил Хайржанова и Катимова к пожизненному лишению свободы

Суд признал, что подсудимые действовали по предварительному сговору, осознавая тяжесть и общественную опасность своих действий. Как установлено материалами дела, обвиняемые заранее обсуждали способы убийства, а после совершенного преступления не проявили раскаяния.

Фото: Kazinform

Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

Фото: Kazinform

Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.



23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.



Накануне, обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.

Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.

Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.