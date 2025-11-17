РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:58, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Убийство Яны Легкодимовой: суд приговорил Хайржанова и Катимова к пожизненному лишению свободы

    В Атырау вынесен приговор по делу об убийстве 24-летней Яны Легкодимовой. Суд назначил Ризуану Хайржанову и Алтынбеку Катимову пожизненное лишение свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Яна Легкодимованың ісі
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Legkodimova_ / Instagram

    Суд признал, что подсудимые действовали по предварительному сговору, осознавая тяжесть и общественную опасность своих действий. Как установлено материалами дела, обвиняемые заранее обсуждали способы убийства, а после совершенного преступления не проявили раскаяния.

    Яна легкодимова
    Фото: Kazinform

    Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

    Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

    Яна Легкодимова
    Фото: Kazinform

    Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.

    23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.

    Накануне, обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.

    Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.

    Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.

     

    Дарья Аверченко
    Автор
