«Кайрат» назвал причину скидки на билеты на игры в Лиге чемпионов

Вместе с тем, как оставшиеся домашние матчи алматинского футбольного клуба «Кайрат» в Лиге чемпионов были перенесены из Алматы в Астану, изменились и цены на билеты.

Чтобы вживую посмотреть выступления «Кайрата» в основном раунде Лиги чемпионов в Алматы на Центральном стадионе, нужно было отдать от 30 до 250 тысяч тенге. А стоимость билетов на матчи «Кайрата» в основном раунде Лиги чемпионов в Астане установлены в пределах от 15 до 50 тысяч тенге.

Такая небывалая скидка с одной стороны порадовала болельщиков, а с другой — вызвала вопросы о том, почему нельзя было снизить цены на билеты раньше, например, на матч с «Пафосом».

В ФК «Кайрат» пояснили, что поменять первоначально установленную цену на билеты было непросто.

— Ранее сообщалось, что стоимость билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов согласно ценовой политике УЕФА является фиксированной и не подлежит изменению. Указанная ценовая политика была утверждена для проведения всех игр на Центральном стадионе Алматы и в рамках этих условий не могла быть пересмотрена. Вынужденный перенос матчей в Астану, согласованный с УЕФА в связи с неблагоприятными зимними условиями в Алматы, привёл к изменению стадиона и связанных с этим требований. С учётом новых условий у клуба появилась возможность корректировки стоимости билетов, — объяснили в ФК «Кайрат».

Напомним, что в Астане «Кайрат» примет греческий «Олимпиакос» в декабре 2025 года и бельгийский «Брюгге» в январе 2026 года.