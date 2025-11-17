Когда встречаются Астана и Таллин: формула сотрудничества будущего

Историческая основа и дипломатические контакты

Президент Эстонии впервые прибудет в Астану с государственным визитом, который станет второй личной встречей Касым-Жомарта Токаева и Алара Кариса — продолжением ранее начатого диалога на высшем уровне. Их первая беседа состоялась два года назад на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и взаимодействие на международной арене. Тогда президенты подтвердили взаимное стремление к развитию партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес, и обменялись приглашениями нанести визиты. Нынешний визит — событие, которое не только продолжает дипломатическую традицию, но и открывает новую страницу в отношениях двух стран.

Он призван стать символом развивающегося партнерства между Астаной и Таллином, отражающего стремление к синергии в сферах цифровизации, логистики, энергетики и агротехнологий. На фоне глобальных вызовов и стремления к устойчивому развитию, Казахстан и Эстония демонстрируют пример конструктивного диалога, в котором пересекаются интересы Евразии и Европы. Эстония, признанный лидер в области электронного управления, и Казахстан, активно модернизирующий свою цифровую инфраструктуру, находят точки соприкосновения в обмене опытом и совместных проектах. В то же время транспортно-логистическое сотрудничество, включая продвижение Транскаспийского маршрута, превращает Астану и Таллин в стратегические узлы на карте евразийского транзита. Поэтому рассматривать этот госвизит можно не просто как дипломатический жест, а отражение зрелости и перспективности казахстанско-эстонских отношений, в которых гуманитарные, экономические и технологические интересы переплетаются в единую ткань взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Эстонией были установлены в 1992 году, как и с большинством государств после обретения независимости. В результате взаимных визитов Глав двух стран в 1994 году были подписаны ключевые документы — Договор о взаимопонимании и сотрудничестве, а также Соглашение о взаимодействии между внешнеполитическими ведомствами. Уже в 1995 году Казахстан открыл свое Посольство в Литовской, Латвийской и Эстонской Республиках по совместительству. Спустя 16 лет, в 2011 году, в Астане начало работу Посольство Эстонии. За три десятилетия сотрудничество между странами прошло путь от установления дипломатических связей до формирования устойчивого экономического и технологического партнерства.



В 2024–2025 годах взаимодействие между Казахстаном и Эстонией активно развивалось на уровне внешнеполитических ведомств. Основное внимание было уделено упрощению визовых процедур, развитию транспортных коридоров и расширению договорно-правовой базы.

Фото: Midjourney

Что касается экономической повестки, важным механизмом ее реализации стала Казахстанско-эстонская межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках ее заседаний обсуждаются перспективы наращивания торгового оборота, цифровизации государственных услуг и внедрения передового эстонского опыта в сфере электронного управления.

Сегодня казахстанско-эстонский диалог развивается в контексте Стратегии Европейского союза по Центральной Азии и Соглашения о расширенном партнерстве между Казахстаном и ЕС, отражая стремление к углублению взаимных связей. Как отмечает старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Валерий Ситенко, для Эстонии — государства, входящего в состав Европейского союза — Казахстан представляет интерес не только как надежный региональный партнер, но и как стратегическое звено, соединяющее европейское пространство с азиатским континентом.

— Эстония — небольшая страна, но она занимает весьма заметное место в структуре Европейского союза. Не случайно политический и государственный деятель Кая Каллас в настоящее время Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Основные интересы Эстонии, как и всего Европейского союза, сосредоточены на энергетических ресурсах Казахстана, развитии транспортно-логистических связей и, в частности, на продвижении Транскаспийского международного транспортного маршрута. Кроме того, европейские страны, включая Эстонию, проявляют растущий интерес к ресурсному потенциалу Казахстана в сфере полезных ископаемых, а также к развитию коммуникаций и информационных технологий, — отмечает эксперт.

Ключ к европейским рынкам

В стратегическом плане наша страна представляет для Эстонии не просто транзитный хаб, соединяющий Европу и Азию, но и важное звено в цепочке поставок энергетических ресурсов. В свою очередь, для Казахстана эта страна ЕС очень важна как партнер, обеспечивающий выход к европейским портам, прежде всего для экспорта зерна и переработанной продукции.

— Основной интерес Казахстана к Эстонии — использование морской инфраструктуры для расширения транзитных возможностей. Эстония может стать связующим звеном между казахстанскими и европейскими транспортными сетями, — считает эксперт.

Фото: Kazinform

Данное направление курирует Казахстанско-эстонская межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателем которой с казахстанской стороны является министр транспорта. Последнее, седьмое, заседание комиссии состоялось в январе 2025 года в Таллине, а следующее запланировано в следующем году в Казахстане.

Помимо логистики, наши страны разделяют интересы в развитии «зеленой» экономики, энергоэффективных технологий и сельского хозяйства. Эстонский опыт в сфере животноводства и агротехнологий рассматривается как практическая модель для модернизации аграрного сектора Казахстана.

— Эстония может стать для нас своего рода лабораторией инноваций, откуда страна перенимает лучшие европейские практики — от энергосбережения до цифрового госуправления, — отмечает Валерий Ситенко.

Взаимная торговля

По данным Министерства торговли РК, за период с января по сентябрь 2025 года объем взаимной торговли с Эстонией составил 46 млн долларов, что на 23,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт Казахстана в Эстонию равен 20,2 млн долларов, а импорт — 25,8 млн долларов.

Снижение экспортных показателей связано с резким сокращением поставок традиционных сырьевых товаров: каменного угля, титана и изделий из него, азотных удобрений, клееной фанеры.

На этом фоне особое внимание привлекает позитивная динамика в сегменте аграрной и переработанной продукции. Так, экспорт отходов растительных масел увеличился в 8,5 раза, достигнув 4,2 млн долларов. Семена рапса, впервые появившиеся в экспортной корзине, принесли 3,1 млн долларов, семена льна — 1,2 млн, а поставки деревянного шпона выросли на 13%.

Таким образом, наблюдается постепенное смещение акцентов в сторону более диверсифицированной и переработанной продукции. Казахстанский экспорт приобретает все более диверсифицированный и агропромышленный характер.

Инфографика: Kazinform

В структуре импорта зафиксировано разнонаправленное движение: по ряду товарных позиций наблюдается снижение, тогда как другие демонстрируют уверенный рост. Так, объемы ввоза телефонных аппаратов сократились на 65,9%, а импорт подшипников снизился на 38,9% — до 1,6 млн долларов.

В то же время увеличились поставки продукции с более высокой степенью технологической обработки. В частности, импорт центрифуг и фильтрующего оборудования вырос на 40,2%, достигнув 3,6 млн долларов. Впервые в структуре импорта появились грузовые вагоны на сумму 2,3 млн долларов. Существенный вклад также обеспечила мороженая рыба — 15,8% от общего объема.

Инфографика: Kazinform

По словам Валерия Ситенко, Казахстан стремится перенимать передовые европейские технологии и стандарты производства.

— У нас товарооборот пока небольшой с Эстонией, но в настоящее время стороны ставят вопрос о его увеличении до 200 млн долларов, — сказал эксперт.

Обмен опытом

Эстония, признанная одним из европейских лидеров по уровню цифровизации, активно делится своим опытом с Казахстаном. В рамках двусторонних программ реализуются проекты в сферах электронного правительства, кибербезопасности и цифровых услуг.

— Казахстан активно перенимает эстонский опыт цифровых технологий, включая управление госуслугами и развитие цифровой инфраструктуры. Это — тоже одно из ключевых направлений сотрудничества, — сказал Валерий Ситенко.

Эксперт по международным коммуникациям и политолог Азамат Байгалиев отмечает, что наша страна ориентирована на ускоренную цифровую трансформацию, а развитие искусственного интеллекта фактически включено в национальный план развития. В этом контексте Эстония обладает значительным опытом и компетенциями, которые могут быть полезны Казахстану.

— Мы заинтересованы в создании суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта и прогрессивных технологических платформ в государственном и квазигосударственном секторах, а также в бизнесе и социальных проектах, — подчеркнул он.

Сотрудничество в сфере цифровой трансформации активно развивается между нашими странами с 2017 года, когда был подписан меморандум между Госкорпорацией «Правительство для граждан» и Эстонской академией электронного управления. Система X-Road легла в основу казахстанской платформы Smart Bridge, обеспечив обмен данными между госорганами и развитие электронных услуг.

В 2023–2025 годах продолжился обмен делегациями, а казахстанские представители регулярно участвовали в таллиннских форумах e-Governance Conference, где обсуждались новые решения для «умных» городов, цифрового здравоохранения и обеспечения безопасности данных.

Эстонский опыт в сферах кибербезопасности, цифрового образования и электронного правительства включен в программу двустороннего сотрудничества. Обмен технологиями, стажировки и совместные проекты становятся неотъемлемой частью стратегической повестки, подчеркивает политолог.

— Эстония — яркий пример успешного построения цифрового государства, недаром она стабильно входит в тройку лидеров по развитию электронного правительства. Наша страна также активно стремится к лидерству в этой сфере. Кроме того, Эстония является значимым игроком в области кибербезопасности, коммуникаций и цифрового образования, поэтому у наших стран существует множество ключевых точек соприкосновения, — cказал Азамат Байгалиев.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Образование и научное сотрудничество

На новый уровень выходит сотрудничество между Казахстаном и Эстонией в сфере высшего образования. По итогам первого полугодия 2025 года 8 казахстанских образовательных организаций заключили с 6 эстонскими вузами 10 международных соглашений, что позволяет студентам обеих стран обучаться за рубежом.

Помимо привлечения эстонских специалистов в казахстанские университеты, реализуется академический обмен. Страны также взаимодействуют в рамках международных образовательных проектов. Такой обмен укрепляет образовательную и технологическую базу сотрудничества, делая двусторонние связи более устойчивыми и многоуровневыми.

Партнерство нового поколения

Ожидается, что вместе с главой Эстонии в Астану прибудет бизнес-делегация из 40 человек, а также Совет ректоров университетов и руководители ряда высших учебных заведений.

— Предстоящий госвизит Алара Кариса должен придать новый импульс взаимному развитию торговли, который после пандемии и геополитических кризисов демонстрируют определенный спад. Наиболее перспективные направления для стимулирования роста — это развитие Транскаспийского коридора, агропромышленный сектор, энергетика, образование и туризм, — отметил политолог Азамат Байгалиев.

По мнению Валерия Ситенко, вектор двусторонних отношений очевиден — от сырьевого обмена к технологическому и цифровому сотрудничеству.

— Речь идет не просто о внешнеэкономических контактах, а о стратегическом взаимодополнении потенциалов двух государств, — подчеркнул он.

Сочетание взаимодополняющих интересов, выгодного географического положения и высокой степени цифровой совместимости позволяет говорить о формировании новой модели партнерства между Центральной Азией и Европейским союзом — прагматичной, устойчивой и ориентированной на будущее.

Что известно о Президенте Эстонии Аларе Карисе?

Алар Карис занимает пост Президента Эстонии с 11 октября 2021 года. Он известен не только как государственный деятель, но и как ученый. Родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1981 году окончил Эстонский университет естественных наук и начал карьеру в биоцентре, где занимался исследованиями в области молекулярной генетики. Позднее он повышал квалификацию в Лондоне и Роттердаме.

ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В 1996 году Карис вернулся в Эстонию и возглавил кафедру зоологии Тартуского университета, а затем стал ректором своего альма-матер. За вклад в науку он был награжден орденом Белой звезды IV степени. До избрания президентом он руководил Эстонским национальным музеем.

В 2021 году глава партии центристов и спикер Рийгикогу предложил Алару Карису участвовать в выборах президента. В отсутствие конкурентов он был избран главой государства. Через год новый президент инициировал перестановки в правительстве, освободив от должности всех министров правящей партии. По словам самого Кариса, за время своего президентства он направил в законодательный орган на рассмотрение больше законопроектов, чем его предшественники.

Недавно Алар Карис предложил рассмотреть идею введения одного семилетнего срока президентства вместо двух пятилетних, чтобы избежать неопределенности, связанной с переизбранием. Очередные президентские выборы в Эстонии намечены на конец лета — начало осени 2026 года.