    12:02, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю

    Пресс-служба Акорды представила перечень мероприятий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform.

    Акорда, Ақорда
    Фото: Айгерим Амантаева / Kazinform

    14 ноября в Астане Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе второго Форума работников сельского хозяйства, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы развития аграрной сферы

    14-15 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан.

    Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

    16 ноября Президент Казахстана примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.

    17-19 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Эстонии Алар Карис.

    В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
