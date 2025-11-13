Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю

14 ноября в Астане Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе второго Форума работников сельского хозяйства, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы развития аграрной сферы

14-15 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

16 ноября Президент Казахстана примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.

17-19 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Эстонии Алар Карис.

В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.