Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю
Пресс-служба Акорды представила перечень мероприятий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform.
14 ноября в Астане Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе второго Форума работников сельского хозяйства, в ходе которого будут обсуждены актуальные вопросы развития аграрной сферы
14-15 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Шавката Мирзиёева посетит с государственным визитом Узбекистан.
Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
16 ноября Президент Казахстана примет участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая также пройдет в Ташкенте.
17-19 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Эстонии Алар Карис.
В Акорде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.