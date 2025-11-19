Работодателям в Казахстане запретят скрывать трудовые отношения под видом ГПХ

— Во-первых, существует проблема гражданско-правовых договоров. В чем суть? В нашей стране многие работодатели в целях экономии средств и ухода от социальных гарантий уже давно привыкли заключать вместо трудового договора гражданско-правовой договор. Работник подчиняется трудовому распорядку, работает по рабочему графику, имеет начальника, но на бумаге он считается не «работником», а «подрядчиком». Чем это опасно? Тем, что человек, находящийся на гражданско-правовом договоре, лишается социальных гарантий. Он не может пойти в оплачиваемый отпуск. Женщины не могут взять отпуск по беременности и родам. Не перечисляются пенсионные взносы, отсутствует медицинское страхование. Теперь мы поставим этому четкий барьер, — сказал А. Аймагамбетов.

По его словам, если в трудовых отношениях присутствует хотя бы один признак трудового договора, заключать гражданско-правовой договор будет запрещено.

— В результате десятки тысяч человек получат полноценные социальные гарантии, — отметил депутат.

Трудовой договор или ГПХ: что нужно знать и как защитить свои права — в материале корреспондента агентства Kazinform.