РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Работодателям в Казахстане запретят скрывать трудовые отношения под видом ГПХ

    Многие работодатели уклоняются от социальных гарантий. Об этом на пленарном заседании Мажилиса, где в первом чтении обсуждался законопроект, направленный на защиту прав работников, заявил депутат Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    трудовой договор
    Фото: Freepik

    — Во-первых, существует проблема гражданско-правовых договоров. В чем суть? В нашей стране многие работодатели в целях экономии средств и ухода от социальных гарантий уже давно привыкли заключать вместо трудового договора гражданско-правовой договор. Работник подчиняется трудовому распорядку, работает по рабочему графику, имеет начальника, но на бумаге он считается не «работником», а «подрядчиком». Чем это опасно? Тем, что человек, находящийся на гражданско-правовом договоре, лишается социальных гарантий. Он не может пойти в оплачиваемый отпуск. Женщины не могут взять отпуск по беременности и родам. Не перечисляются пенсионные взносы, отсутствует медицинское страхование. Теперь мы поставим этому четкий барьер, — сказал А. Аймагамбетов.

    По его словам, если в трудовых отношениях присутствует хотя бы один признак трудового договора, заключать гражданско-правовой договор будет запрещено.

    — В результате десятки тысяч человек получат полноценные социальные гарантии, — отметил депутат.

    Трудовой договор или ГПХ: что нужно знать и как защитить свои права — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Закон и право Работа Рынок труда Общество Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают