Трудовой договор или ГПХ: что нужно знать и как защитить свои права

Чем отличается штатный сотрудник от исполнителя по ГПХ

Ключевое различие между штатным работником и исполнителем по ГПХ заключается в правовой основе их деятельности: штатный сотрудник работает по трудовому договору, заключенному в соответствии с Трудовым кодексом РК, тогда как исполнитель по ГПХ оказывает услуги или выполняет работы на основании гражданско-правового договора, регулируемого Гражданским кодексом РК.

Адвокат коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлан Жанабаев выделяет следующие отличия:

штатный работник подчиняется внутреннему трудовому распорядку, в то время как исполнитель по ГПХ действует на основании договора подряда или оказания услуг;

деятельность штатного сотрудника регулируется Трудовым кодексом РК, а исполнителя по ГПХ – Гражданским кодексом РК;

штатные работники получают социальные гарантии, включая пенсионные отчисления, страхование и оплачиваемые отпуска, тогда как исполнители по ГПХ таких гарантий не имеют и сами оплачивают налоги и взносы;

больничный лист штатному сотруднику оплачивает работодатель, а у исполнителя по ГПХ такие выплаты не предусмотрены;

рабочий график штатного работника устанавливается компанией и является фиксированным, у исполнителя он определяется условиями договора;

сверхурочная работа штатных работников оплачивается согласно трудовому законодательству, а исполнителю – только если это прописано в договоре.

Фото: freepik.com

Какие права и гарантии есть у штатного работника

Штатный сотрудник (работник) полностью защищен Трудовым кодексом, в отличие от исполнителя по договору ГПХ, который считается экономически независимым и не имеет гарантий, предусмотренных для наемных работников.

Штатный работник имеет право на оплачиваемые отпуска, включая ежегодный, декретный и учебный. Ему также полагается оплачиваемый больничный лист. За него работодатель осуществляет пенсионные и социальные отчисления.

Кроме того, работник защищен от незаконного увольнения и при сокращении штата имеет право на компенсацию.

Исполнитель по ГПХ этих прав не имеет – он сам несет ответственность за уплату налогов, пенсионных взносов и социального страхования.

Что делать, если работодатель оформляет договор ГПХ, а обязанности как у штатного?

Адвокат подчеркивает, если работодатель оформляет договор ГПХ, но требует приходить на работу с 9:00 до 18:00, подчиняться внутренним правилам компании, писать объяснительные по рабочим вопросам, оформлять больничные при болезни, но не оплачивает их – это нарушение трудового законодательства. Фактически сотрудник выполняет трудовые функции без социальной защиты.

В таком случае необходимо:

направить работодателю заявление с просьбой перевести на трудовой договор;

обратиться в Трудовую инспекцию и в прокуратуру по месту работы;

зафиксировать доказательства (переписки, графики работы, внутренние распоряжения);

при отказе – обратиться в суд для признания трудовых отношений;

проконсультироваться с юристом или адвокатом для получения юридической помощи.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса РК, «работодатель ОБЯЗАН при приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом».

Также, согласно статье 33 ТК РК, пункту 3, допуск к работе возможен только после заключения трудового договора.

При не заключении трудового договора предусмотрена административная ответственность работодателя:

для должностных лиц – штраф 30 МРП (117 960 тенге на 2025 год);

для малого бизнеса и НКО – 60 МРП (235 920 тенге);

для субъектов среднего предпринимательства – 80 МРП (314 560 тенге);

для крупного бизнеса – 150 МРП (589 800 тенге).

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются:

для должностных лиц – 60 МРП (235 920 тенге на 2025 год);

для малого бизнеса и НКО – 80 МРП (314 560 тенге);

для среднего бизнеса – 100 МРП (393 200 тенге);

для крупного бизнеса – 200 МРП (786 400 тенге).

Почему исполнитель ГПХ - не полноценный работник компании?

По Гражданскому кодексу, договор ГПХ регулирует взаимоотношения как между заказчиком и исполнителем, а не работодателем и работником.

Основной принцип – работа выполняется по договору оказания услуг, а не в рамках должностных обязанностей компании.

Фото: freepik.com

Какие обязательства есть у исполнителя по договору ГПХ?

Исполнитель по договору ГПХ обязан выполнить работу или оказать услуги в соответствии с условиями договора. Он самостоятельно уплачивает налоги и социальные отчисления. Все социальные гарантии зависят от его личных взносов в обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), взносы на обязательное медстрахование (ВОСМС) и социальные отчисления (СО).

Также исполнитель должен соблюдать установленные сроки и не нарушать условия договора. В случае, если это предусмотрено договором, он обязан возместить причиненный ущерб.

Исполнитель по договору ГПХ не имеет права на оплату сверхурочной работы, если это не прописано в договоре.

Если работодатель предлагает договор ГПХ?

Если работодатель предлагает оформить договор ГПХ вместо трудового договора, необходимо внимательно проверить условия договора – в нем должны быть четко указаны обязанности и график.

Если работа предполагает подчинение внутренним правилам компании, нужно требовать официальное оформление трудового договора.

Все признаки трудовых отношений (обязанности как у штатного сотрудника) и несоответствия нужно фиксировать. При нарушении прав следует обратиться в уполномоченные органы.

Куда жаловаться?

Если работодатель навязывает договор ГПХ, а работа фактически соответствует трудовым отношениям, следует подать жалобу, отмечает адвокат Нурлан Жанабаев.

Нужно обратиться:

Трудовая инспекция (Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан) – можно подать жалобу на нарушение трудовых прав работника;

Генеральная прокуратура РК – в случаях массового незаконного перевода сотрудников на ГПХ;

Суд – если требуется официально признать трудовые отношения и добиться заключения трудового договора;

Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Минтруда РК – занимается вопросами защиты прав работников;

Адвокат или юрист — для получения профессиональной правовой помощи.

Какие риски несет работодатель?

Если работник выполняет обязанности, характерные для трудового договора, но оформлен по договору ГПХ, это считается нарушением.

В таком случае работодателю грозят штрафы за несоблюдение трудового законодательства. Возможно доначисление налогов и других обязательных платежей. Трудовая инспекция или суд могут обязать работодателя заключить с работниками трудовые договоры. В случае отказа исправить нарушение, наступает юридическая ответственность.

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