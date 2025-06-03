Как правильно составить завещание и что делать, если его нет
Как в Казахстане регулируется наследственное право, какие есть тонкости и сроки, корреспонденту агентства Kazinform рассказала адвокат Алма Мусина.
Наследственные споры нередко становятся причиной разногласий между родственниками, особенно если заранее не урегулированы вопросы раздела имущества. После смерти близкого человека семье приходится не только справляться с утратой, но и заниматься юридическими вопросами, связанными с наследством. Поэтому важно знать, как правильно оформить завещание, кто может претендовать на наследство и когда необходимо заявить о своих правах.
Что входит в наследство
Наследство – это все имущество и имущественные права, которые принадлежали умершему человеку. Это могут быть квартира, дом, машина, земельный участок, банковские счета, а также право оформить недвижимость, если она была куплена, но не зарегистрирована.
– Даже если при жизни человек не успел оформить право собственности на квартиру, она все равно включается в наследственную массу. Наследники могут завершить оформление уже после его смерти, – говорит адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Алма Мусина.
Правила и порядок оформления наследства в Республике Казахстан регулируются нормами Гражданского кодекса.
В Казахстане наследство может передаваться двумя способами: по закону и по завещанию.
Если умерший не оставил завещания, имущество распределяется между родственниками в порядке очередности, установленной законом. Если завещание составлено, наследство распределяется согласно его содержанию.
Что такое завещание
Завещание – это личная воля человека, выраженная письменно и заверенная нотариусом. Оно может быть составлено в пользу одного человека или нескольких, с указанием конкретных долей или предметов имущества. Возможно также завещание конкретного имущества разным лицам (например, дом – одному, машину – другому). Нужно составить завещание ясно и четко, чтобы избежать двусмысленностей и возможных споров между родственниками.
Важно, чтобы в завещании были четко указаны:
- ФИО и данные наследников,
- точное описание имущества (например, адрес квартиры или марка автомобиля),
- подпись наследодателя.
Завещание должен подписать лично наследодатель. Если он по состоянию здоровья не может этого сделать, то допускается подписание через доверенное лицо по его поручению, в присутствии нотариуса. В этом случае в завещании обязательно указывается причина, по которой сам наследодатель не подписал документ.
Адвокат отмечает, что желательно, чтобы завещание подписывалось в присутствии свидетелей, подтверждающих, что завещание составлено добровольно, без давления и наследодатель находился в здравом уме. Их подписи фиксируются.
– Если завещание составляется, например, в больнице или в доме престарелых – его могут удостоверить главврач или директор учреждения. Это предусмотрено законодательством, – говорит адвокат.
Завещание удостоверяется нотариусом. Один экземпляр завещания остается у наследодателя, второй хранится у нотариуса.
Обязательная доля
В вопросах наследства есть много нюансов: даже если в завещании указаны определенные наследники, закон защищает интересы тех, у кого «обязательная доля в наследстве». Это несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники, которые находились на иждивении у наследодателя:
- дети;
- его нетрудоспособный супруг;
- родители.
Они вправе оспаривать завещание. Они наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону – и завещание не может их полностью лишить наследства.
Что касается супругов, все имущество, нажитое в браке, считается совместной собственностью супругов. Согласно статье 1070 Гражданского кодекса, «принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке». То есть после смерти одного из них, половина этого имущества принадлежит оставшемуся в живых супругу как его собственность, а вторая половина делится между наследниками по закону или завещанию.
– Это важно учитывать. Например, если умер муж, оставив жену и двух детей, сначала 50% квартиры отходит жене как ее доля, а оставшиеся 50% делятся между детьми, супругом/супругой, родителями, – поясняет Алма Мусина.
А если завещания нет?
В этом случае действует порядок наследования по закону.
Первая очередь наследников включает детей умершего, его супруга (или супругу), а также родителей. Эти родственники имеют преимущественное право на получение наследства.
Вторая очередь вступает в права наследования только в случае отсутствия наследников первой очереди. В нее входят родные и сводные (полнородные и неполнородные) братья и сестры умершего, а также его дедушки и бабушки – как по линии отца, так и по линии матери.
Если наследников ни первой, ни второй очереди не оказалось, право на наследство переходит к более дальним родственникам – в порядке степени родства. Чем дальше родство, тем ниже очередь наследования.
Что делать, если наследник – несовершеннолетний?
Несовершеннолетние дети могут быть наследниками наравне со взрослыми. Однако есть ограничение: распоряжаться полученным имуществом они не могут.
– Несовершеннолетний может вступить в наследство, – разъясняет адвокат Алма Мусина, – но продать или подарить это имущество он не может. За него такие действия могут совершать только законные представители, родители или опекуны, и обязательно с согласия ребенка.
В Казахстане дети до 14 лет считаются недееспособными – они не могут самостоятельно заключать сделки. С 14 до 18 лет – частично дееспособны: они могут совершать только некоторые юридические действия. Но по общему правилу все операции с наследственным имуществом за них совершают взрослые представители.
Сроки принятия наследства
Наследство нужно принять в течение 6 месяцев со дня смерти человека. Это делается путем подачи заявления нотариусу по последнему месту жительства умершего.
Если вы проживали вместе с наследодателем, то считается, что вы фактически приняли наследство – но все равно нужно обратиться к нотариусу для оформления документов.
Адвокат отмечает, что многие ошибочно обращаются к нотариусу после полугода, что неправильно. Но если срок пропущен – его можно восстановить, обратившись к нотариусу с заявлением о восстановлении срока с обоснованием причины. Если нотариус откажет, подается иск в суд.
Само свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства.
Как узнать, есть ли завещание?
Иногда родственники могут не знать о существовании завещания. Чтобы это выяснить, необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства – это место последнего проживания умершего.
– Нотариус проверяет наличие завещания через единый реестр завещаний. Если завещание есть, он сообщает об этом обратившемуся лицу, – поясняет адвокат Алма Мусина.
Если неизвестно, где проживал умерший, можно обратиться в нотариальную палату региона. В Алматы, как и в других регионах, есть нотариальная палата. Нужно написать заявление, и нотариальная палата даст официальный ответ – зарегистрировано ли завещание или нет.
Отказ от наследства
Наследник вправе отказаться от наследства в течение 6 месяцев с момента открытия. Для этого необходимо подать заявление об отказе нотариусу.
По мнению адвоката, чаще всего отказ оформляется в пользу другого лица, например, родственников, которым хотят передать свою долю.
Как быть с долгами?
Долги умершего тоже входят в состав наследства. То есть если человек принял наследство, он принимает и его обязательства.
Иногда наследники не хотят принять наследство, чтобы избежать долгов. В таком случае кредиторы, в том числе банки, могут обратиться в суд и требовать принудительной регистрации прав собственности. Это позволяет им затем взыскивать задолженности в пределах стоимости наследства.
– Если наследник формально не принял наследство, но, к примеру, пользуется имуществом, кредитор может через суд добиться признания факта принятия наследства и взыскания долга, – говорит адвокат Алма Мусина.
Согласно статье 1081 Гражданского кодекса РК, наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно – но только в пределах стоимости имущества, которое они получили. То есть если человек унаследовал имущество на сумму 2 миллиона тенге, он не обязан платить долгов больше этой суммы.
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