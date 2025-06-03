Как правильно составить завещание и что делать, если его нет

Наследственные споры нередко становятся причиной разногласий между родственниками, особенно если заранее не урегулированы вопросы раздела имущества. После смерти близкого человека семье приходится не только справляться с утратой, но и заниматься юридическими вопросами, связанными с наследством. Поэтому важно знать, как правильно оформить завещание, кто может претендовать на наследство и когда необходимо заявить о своих правах.

Что входит в наследство

Наследство – это все имущество и имущественные права, которые принадлежали умершему человеку. Это могут быть квартира, дом, машина, земельный участок, банковские счета, а также право оформить недвижимость, если она была куплена, но не зарегистрирована.

– Даже если при жизни человек не успел оформить право собственности на квартиру, она все равно включается в наследственную массу. Наследники могут завершить оформление уже после его смерти, – говорит адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Алма Мусина.

Правила и порядок оформления наследства в Республике Казахстан регулируются нормами Гражданского кодекса.

В Казахстане наследство может передаваться двумя способами: по закону и по завещанию.

Если умерший не оставил завещания, имущество распределяется между родственниками в порядке очередности, установленной законом. Если завещание составлено, наследство распределяется согласно его содержанию.

Что такое завещание

Завещание – это личная воля человека, выраженная письменно и заверенная нотариусом. Оно может быть составлено в пользу одного человека или нескольких, с указанием конкретных долей или предметов имущества. Возможно также завещание конкретного имущества разным лицам (например, дом – одному, машину – другому). Нужно составить завещание ясно и четко, чтобы избежать двусмысленностей и возможных споров между родственниками.

Важно, чтобы в завещании были четко указаны:

- ФИО и данные наследников,

- точное описание имущества (например, адрес квартиры или марка автомобиля),

- подпись наследодателя.

Завещание должен подписать лично наследодатель. Если он по состоянию здоровья не может этого сделать, то допускается подписание через доверенное лицо по его поручению, в присутствии нотариуса. В этом случае в завещании обязательно указывается причина, по которой сам наследодатель не подписал документ.

Адвокат отмечает, что желательно, чтобы завещание подписывалось в присутствии свидетелей, подтверждающих, что завещание составлено добровольно, без давления и наследодатель находился в здравом уме. Их подписи фиксируются.

– Если завещание составляется, например, в больнице или в доме престарелых – его могут удостоверить главврач или директор учреждения. Это предусмотрено законодательством, – говорит адвокат.

Завещание удостоверяется нотариусом. Один экземпляр завещания остается у наследодателя, второй хранится у нотариуса.

Обязательная доля

В вопросах наследства есть много нюансов: даже если в завещании указаны определенные наследники, закон защищает интересы тех, у кого «обязательная доля в наследстве». Это несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники, которые находились на иждивении у наследодателя:

- дети;

- его нетрудоспособный супруг;

- родители.

Они вправе оспаривать завещание. Они наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону – и завещание не может их полностью лишить наследства.

Что касается супругов, все имущество, нажитое в браке, считается совместной собственностью супругов. Согласно статье 1070 Гражданского кодекса, «принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке». То есть после смерти одного из них, половина этого имущества принадлежит оставшемуся в живых супругу как его собственность, а вторая половина делится между наследниками по закону или завещанию.

– Это важно учитывать. Например, если умер муж, оставив жену и двух детей, сначала 50% квартиры отходит жене как ее доля, а оставшиеся 50% делятся между детьми, супругом/супругой, родителями, – поясняет Алма Мусина.

А если завещания нет?

В этом случае действует порядок наследования по закону.

Первая очередь наследников включает детей умершего, его супруга (или супругу), а также родителей. Эти родственники имеют преимущественное право на получение наследства.

Вторая очередь вступает в права наследования только в случае отсутствия наследников первой очереди. В нее входят родные и сводные (полнородные и неполнородные) братья и сестры умершего, а также его дедушки и бабушки – как по линии отца, так и по линии матери.

Если наследников ни первой, ни второй очереди не оказалось, право на наследство переходит к более дальним родственникам – в порядке степени родства. Чем дальше родство, тем ниже очередь наследования.

Что делать, если наследник – несовершеннолетний?

Несовершеннолетние дети могут быть наследниками наравне со взрослыми. Однако есть ограничение: распоряжаться полученным имуществом они не могут.

– Несовершеннолетний может вступить в наследство, – разъясняет адвокат Алма Мусина, – но продать или подарить это имущество он не может. За него такие действия могут совершать только законные представители, родители или опекуны, и обязательно с согласия ребенка.

В Казахстане дети до 14 лет считаются недееспособными – они не могут самостоятельно заключать сделки. С 14 до 18 лет – частично дееспособны: они могут совершать только некоторые юридические действия. Но по общему правилу все операции с наследственным имуществом за них совершают взрослые представители.

Сроки принятия наследства

Наследство нужно принять в течение 6 месяцев со дня смерти человека. Это делается путем подачи заявления нотариусу по последнему месту жительства умершего.

Если вы проживали вместе с наследодателем, то считается, что вы фактически приняли наследство – но все равно нужно обратиться к нотариусу для оформления документов.

Адвокат отмечает, что многие ошибочно обращаются к нотариусу после полугода, что неправильно. Но если срок пропущен – его можно восстановить, обратившись к нотариусу с заявлением о восстановлении срока с обоснованием причины. Если нотариус откажет, подается иск в суд.

Само свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства.

Как узнать, есть ли завещание?

Иногда родственники могут не знать о существовании завещания. Чтобы это выяснить, необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства – это место последнего проживания умершего.

– Нотариус проверяет наличие завещания через единый реестр завещаний. Если завещание есть, он сообщает об этом обратившемуся лицу, – поясняет адвокат Алма Мусина.

Если неизвестно, где проживал умерший, можно обратиться в нотариальную палату региона. В Алматы, как и в других регионах, есть нотариальная палата. Нужно написать заявление, и нотариальная палата даст официальный ответ – зарегистрировано ли завещание или нет.

Отказ от наследства

Наследник вправе отказаться от наследства в течение 6 месяцев с момента открытия. Для этого необходимо подать заявление об отказе нотариусу.

По мнению адвоката, чаще всего отказ оформляется в пользу другого лица, например, родственников, которым хотят передать свою долю.

Как быть с долгами?

Долги умершего тоже входят в состав наследства. То есть если человек принял наследство, он принимает и его обязательства.

Иногда наследники не хотят принять наследство, чтобы избежать долгов. В таком случае кредиторы, в том числе банки, могут обратиться в суд и требовать принудительной регистрации прав собственности. Это позволяет им затем взыскивать задолженности в пределах стоимости наследства.

– Если наследник формально не принял наследство, но, к примеру, пользуется имуществом, кредитор может через суд добиться признания факта принятия наследства и взыскания долга, – говорит адвокат Алма Мусина.

Согласно статье 1081 Гражданского кодекса РК, наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно – но только в пределах стоимости имущества, которое они получили. То есть если человек унаследовал имущество на сумму 2 миллиона тенге, он не обязан платить долгов больше этой суммы.

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