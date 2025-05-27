Что делать, если вас незаконно уволили

Работодатели нередко оказывают давление на работников, вынуждая их уйти с работы «по собственному желанию» — это незаконные действия. Во многих случаях люди, не зная своих прав, вынуждены соглашаться.

Адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Ольга Гаврик рассказала, куда обращаться и как защитить свои права в случае незаконного увольнения с работы.

Что делать в таком случае?

По словам адвоката, уволиться с места работы можно по инициативе работодателя или по инициативе работника. Но что делать, если работодатель заставляет вас написать заявление об увольнении по собственному желанию, при этом угрожая в случае отказа уволить по отрицательным мотивам.

Адвокат отмечает, что сотрудник имеет право отказаться от такого предложения, не подписывать заявление об увольнении. Если работодатель настаивает на своем, то необходимо обратиться в трудовую инспекцию с заявлением, в котором изложить суть нарушения.

Также вам нужно будет позаботиться о доказательственной базе:

у вас должен быть на руках трудовой договор, если его нет, запросите у руководителя в письменном виде;

приказ о приеме на работу;

запросите копию табеля учета рабочего времени.

все разговоры с работодателем фиксировать аудиофиксацией, предупредив об этом работодателя.

Каждому работнику нужно знать, что:

право на труд гарантировано государством, согласно пункта 1 статьи 24 Конституции Республики Казахстан: «Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии».

работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом работодателя не менее чем за один месяц (пунки 1 статья 56 Трудового Кодекса РК).

— Если работодатель не выполняет условия трудового договора, например, не оборудовано надлежащим образом рабочее место, не предоставляется трудовой отпуск, то работник вправе уведомить работодателя о невыполнении работодателем условий трудового договора. Если по истечении семи рабочих дней со дня уведомления неисполнение условий трудового договора работодателем продолжается, работник вправе расторгнуть трудовой договор, уведомив работодателя не позднее чем за три рабочих дня, — объясняет адвокат Ольга Гаврик.

При этом закон предоставляет право работнику отозвать свое заявление об увольнении.

Что делать, если уволили незаконно?

Если все же вас уволили, и вы считаете свое увольнение незаконным, то вам необходимо обратиться в согласительную комиссию.

С 2016 года перед обращением в суд, индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями. Спор рассматривается в присутствии заявителя или его представителя. Комиссия должна вынести решение в течение 15 рабочих дней и в течение 3 дней предоставить копию решения сторонам.

Сроки обращения в суд

Чтобы обратиться в суд необходимо составить иск, в котором подробно изложить суть нарушения и просьбу, адресованную суду, приложить доказательства. Если часть доказательств удерживает у себя работодатель, то работник имеет право обратить в суд с ходатайством об истребовании доказательств.

Вы можете требовать признать приказ об увольнении незаконным, восстановить вас на рабочем месте с возмещением компенсации за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Для обращения в суд установлены такие сроки:

по спорам о восстановлении на работе — один месяц, а для обращения в суд — два месяца;

по другим трудовым спорам — один год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Напомним, ранее сообщалось, что ведется работа по ужесточению требований к работодателям, подающим заявки на организацию субсидируемых рабочих мест.

Напомним, более 1 млн вакансий опубликуют на Электронной бирже труда.