Госсубсидии за трудоустройство: ужесточаются требования к работодателям

Как отметили в пресс-службе ведомства, процесс отбора работодателей будет основан на 7 обязательных требованиях и полностью автоматизирован. При этом получившие государственные субсидии организации в дальнейшем должны будут обеспечить постоянной работой не менее 10% трудоустроенных безработных.

Полностью автоматизированы процессы приема заявок от работодателей, заключения договоров с работодателями на организацию СРМ, введен табель посещения рабочего места, ведется учет рабочего времени участника.

Однако отдельные инструменты СРМ требуют дальнейшего совершенствования. К примеру, Перечень работодателей, организующих СРМ, формируется непосредственно центрами трудовой мобильности на основе данных карьерных центров. Таким образом, возможность принятия решения предоставляется отдельным лицам.

- При формировании Перечня работодателей бывали случаи, что сотрудники карьерных центров отдавали предпочтение организациям своих знакомых и близких родственников, а также осуществляли торг рабочих мест. Подобные факты выявляются и материалы по ним передаются в соответствующие государственные органы, – сообщил директор Департамента занятости населения МТСЗН Канат Абдулла.

Для недопущения подобных случаев подготовлены поправки в приказ заместителя Премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 275 «Об утверждении Правил организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места».

Согласно изменениям, работодатели могут принимать участие в организации СРМ при соответствии следующим требованиям:

1) наличие статуса действующего юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Казахстана;

2) осуществление деятельности более 12 месяцев до даты подачи заявки на организацию субсидируемых рабочих мест;

3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на момент подачи заявки;

4) регулярное произведение социальных платежей за работников в течение последних 12 месяцев;

5) отсутствие в списке неблагонадежных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК;

6) исполнение всех обязательств по предыдущим договорам об организации субсидируемых рабочих мест, заключенных с центром трудовой мобильности;

7) не подлежат процедуре банкротства либо ликвидации.

Проверка работодателей на соответствие указанным требованиям будет осуществляться в автоматическом режиме при подаче заявок на Электронной бирже труда. Рабочие места будут распределены с учетом списочной численности работников.

Работодатели, получившие государственные субсидии для организации СРМ, в дальнейшем должны будут обеспечить постоянной работой не менее 10% трудоустроенных безработных.

- Введение данного требования обусловлено необходимостью обеспечения постоянной занятости граждан, завершивших работу на субсидируемых рабочих местах. Уровень трудоустройства будет рассчитываться без учета лиц, которые не могут трудоустроиться по объективным причинам. Данное требование будет применено к работодателям, имеющим в своем штате 10 и более работников, – пояснил Канат Абдулла.

Вместе с тем, в целях исключения двойного финансирования от государства и повышения адресности мер господдержки, вводятся ограничения для работодателей.

Так, работодатели, имеющие лицензию на оказание специальных социальных услуг, оказывающие услуги или выполняющие работу в рамках государственных закупок по инфраструктурным проектам, не будут допущены к участию в организации СРМ.

В рамках лицензирования центров, оказывающих специальные социальные услуги (ЦОССУ), министерство проанализировано участие ЦОССУ в организации субсидируемых рабочих мест.

В 2025 году центрами трудовой мобильности с ЦОССУ были заключены договоры на организацию СРМ для 3,8 тыс. человек на общую сумму 519,8 млн тенге. В 189 ЦОССУ трудоустроены 919 человек, на выплату их заработной платы из бюджета израсходовано 60,8 млн тенге.

Министерством совместно с местными исполнительными органами проведена работа с ЦОССУ по обеспечению постоянного трудоустройства участников субсидируемых рабочих мест. Таким образом, сэкономлены средства в размере 212,6 млн тенге, которые будут перераспределены на меры содействия занятости.

Кроме того, работодатели, получающие финансирование из бюджета в рамках государственного образовательного заказа или гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, будут допущены только к организации молодежной практики.

В целях оказания мер господдержки лицам из числа нуждающихся категорий населения, снижения иждивенческого настроя претендентов, предлагается трудоустраивать на СРМ один раз в течение двух лет.

Данное требования не будет распространяться на: лиц, проживающих в сельской местности или в малых городах; социально уязвимые группы населения, проживающие в моногородах и городах.

При этом к социально уязвимым группам относятся:

1) лица с инвалидностью;

2) получатели адресной социальной помощи;

3) получатели социальной выплаты по случаю потери кормильца;

4) переселенцы;

5) кандасы;

6) лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);

7) получатели ежемесячного государственного пособия по многодетности.

Заявление от претендентов на трудоустройство на субсидируемые рабочие места будет приниматься только через Электронную биржу труда.

Напомним, более 1 млн вакансий опубликуют на Электронной бирже труда.