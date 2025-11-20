Правительство представило прогноз роста экономики Казахстана на 2026–2028 годы

Рост ВВП и ключевые макропоказатели

Согласно базовому сценарию, реальный рост валового внутреннего продукта в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой рост за три года — 5,3%. Номинальный ВВП увеличится с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечен за счет увеличения показателей реального сектора и сферы услуг. Ожидается, что темпы роста обрабатывающей промышленности увеличатся с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году благодаря реализации инвестиционных проектов. Средний рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве — 3,9%, в строительстве — 11,0%, в транспортных услугах — 10,1%, в торговле — 7,0%, — сообщил вице-премьер.

По его данным, экспорт, согласно прогнозу, вырастет с 77,1 млрд долларов США в 2026 году до 83,7 млрд долларов США в 2028 году, а импорт — с 67,7 млрд до 75,2 млрд долларов США. Прогноз инфляции на 2026 год составляет 9,0–11,0%, а в 2027–2028 годах — в среднем 6,0%. На основе прогноза макроэкономических показателей сформированы параметры бюджета и Национального фонда на 2026–2028 годы.

Бюджетная политика

— Налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности государственных финансов, снижение бюджетного дефицита, а также на замещение средств Национального фонда собственными доходами. Прогнозирование бюджета базировалось на принципах бюджетной политики и целевых ориентирах Концепции управления государственными финансами до 2030 года. Доходы в 2026 году прогнозируются в объёме 19,2 трлн тенге, или 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге, а к 2028 году доходы достигнут 23,2 трлн тенге, увеличившись на 20,8%. В целом обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами вырастет с 63,7% в 2025 году до 83,5% в 2028 году, — отметил Серик Жумангарин.

Согласно словам министра, гарантированный трансферт из Национального фонда ежегодно определен в размере 2 770 млрд тенге, в пределах лимита, рассчитанного исходя из отсечной цены на нефть. Темпы роста расходов в 2026–2028 годах стабилизированы на уровне 108,7–109,3%.

Параметры расходов и дефицита

— Учитывая это, расходы бюджета с соблюдением установленных лимитов составят: в 2026 году — 27,7 трлн тенге, или 15,1% к ВВП; в 2027 году — 28,8 трлн тенге, или 14,0% к ВВП; в 2028 году — 29,8 трлн тенге, или 13,0% к ВВП. При таких объёмах доходов и расходов бюджет сможет обеспечивать себя без привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта. Фискальный и ненефтяной дефицит в 2026 году составят 2,5% и 4,9% к ВВП соответственно, а к 2028 году снизятся до 0,9% и 2,7%. Исходя из этого, государственный долг прогнозируется на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году, с последующим снижением до 19,6% в 2028 году, что не превышает установленных ковенантов. В целом прогноз социально-экономического развития, а также параметры бюджета и Национального фонда направлены на обеспечение качественного и динамичного развития национальной экономики и устойчивости государственных финансов, — сказал вице-премьер.

Ранее Сенат вернул в Мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026–2028 годы.