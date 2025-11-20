Сенат вернул в Мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026–2028 годы

Как отметил сенатор Султанбек Макежанов, передача местным бюджетам дополнительных статей расходов, в связи с новым Налоговым кодексом, может привести к нехватке средств.

— К примеру, в бюджете Министерства просвещения предусмотрены мероприятия по повышению квалификации педагогов на базе АО «Өрлеу». В текущем 2025 году на 69,3 тыс. педагогов, которые должны пройти обучение, предусмотрено 7,1 млрд тенге. Однако на 3-хлетку начиная с 2026 года предусмотрены финансы в сумме 6,5 млрд тенге, 5,5 млрд, 4,7 млрд тенге соответственно. То есть в будущем недостающую разницу финансирования, будут возмещать местные бюджеты, так как на 2026–2028 годы данные дополнительные расходы в ТОХ-ах местных бюджетов не учитывались. Эти факты станут не только дополнительной нагрузкой, но в перспективе могут вызвать недовольства среди педагогов и родителей. Подобная ситуация была и по финансированию частных школ в текущем году, — заявил депутат.

Еще одной проблемой он назвал сокращение и неравномерное распределение по регионам бюджета развития на 2026 год. По Жамбылской области в 2025 году бюджет развития запланирован в объеме 45,4 млрд тенге, а на 2026 год запланировано 3,5 млрд тенге.

Вместе с тем, по словам сенатора, по области Жетысу количество проектов, первоначально финансируемых за счет республиканского бюджета и передаваемых на объем трансфертов общего характера с 1 января 2026 года — 26 бюджетных инвестиционных проектов на общую сумму 41,7 млрд тенге.

Однако предусмотренные на 2026 год средства покрывают лишь около 10% реальной потребности, что означает, что вышеуказанные социально-значимые и инфраструктурные объекты останутся незавершенными.

В ходе рассмотрения закона от депутатов поступали предложения по увеличению объемов затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в целом на 17,5 млрд тенге.

— С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции РК рекомендует не одобрить отдельные статьи Закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Закона, — сказал Султанбек Макежанов.

