Сенат рассмотрит республиканский бюджет на 2026–2028 годы

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы;

2. О республиканском бюджете на 2026–2028 годы.

Ранее документы были одобрены в Мажилисе.

Как отмечается в заключении к проекту Закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», прогноз макроэкономических показателей страны на 2026–2028 годы сформирован с учетом отчетных данных по ВВП за 2024 год и оценки 2025 года, прогнозов международных организаций по росту мировой экономики и тенденций изменения мировых цен на товарных рынках.

За основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2026–2028 годы взят базовый вариант, который предполагает стабильные умеренные темпы роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках.

Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,3%.

Номинальный ВВП по прогнозам вырастет с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 9,0-11,0% в 2026 году, 5,5-7,5% — в 2027 году, 5,0-7,0% — в 2028 году.

Доходы прогнозируются на уровне 19,2 трлн тенге в 2026 году, 21,2 трлн тенге — в 2027 году, 23,2 трлн тенге — в 2028 году. Расходы предположительно составят 27,7 трлн, 28,7 трлн и 29,7 трлн тенге соответственно. При этом объем гарантированного трансферта из Национального фонда составит порядка 2,8 трлн тенге ежегодно.

В рамках Закона об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы установлены следующие показатели: