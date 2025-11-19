РУ
    11:22, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Офис управления государственным долгом появится в Казахстане

    В целях развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг в стране создается офис управления государственным долгом (Debt Management Office), передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги
    Фото: Рустем Айтхожин/ Kazinform

    Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.

    — Он будет выполнять стратегические функции по усовершенствованию политики управления долгом и операционные задачи по сбору информации, анализу долговой устойчивости и подготовке решений, — пояснил глава Нацбанка.

    По его словам, эффективное управление государственным долгом способствует развитию рынка государственных ценных бумаг и формированию достоверной кривой доходности. Это, в свою очередь, усиливает трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.

    Ранее Тимур Сулейменов рассказал о том, что будет со ставками по ипотеке.

