Офис управления государственным долгом появится в Казахстане

Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.

— Он будет выполнять стратегические функции по усовершенствованию политики управления долгом и операционные задачи по сбору информации, анализу долговой устойчивости и подготовке решений, — пояснил глава Нацбанка.

По его словам, эффективное управление государственным долгом способствует развитию рынка государственных ценных бумаг и формированию достоверной кривой доходности. Это, в свою очередь, усиливает трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.

