Что будет со ставками по ипотеке, рассказали в Нацбанке
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, как будут формироваться ставки по ипотеке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что временно будет сохранено предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам на уровне 25% до 1 июля 2026 года.
— Это позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора. Вместе с тем будет рассмотрена возможность привязки предельной ГЭСВ по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года. Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением, — сообщил он на заседании Правительства.
По его словам, для снижения проинфляционного эффекта от рассрочек будут разработаны подходы по регулированию рынка рассрочек и услуг «покупай сейчас — плати потом» (BNPL).
Раее глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила, что в ближайшие 6–9 месяцев снижение базовой ставки маловероятно.