    11:12, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Что будет со ставками по ипотеке, рассказали в Нацбанке

    Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, как будут формироваться ставки по ипотеке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    баспана, ипотека
    Коллаж: Kazinform / Canva

    Он отметил, что временно будет сохранено предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам на уровне 25% до 1 июля 2026 года.

    — Это позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора. Вместе с тем будет рассмотрена возможность привязки предельной ГЭСВ по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года. Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением, — сообщил он на заседании Правительства.

    По его словам, для снижения проинфляционного эффекта от рассрочек будут разработаны подходы по регулированию рынка рассрочек и услуг «покупай сейчас — плати потом» (BNPL).

    Раее глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила, что в ближайшие 6–9 месяцев снижение базовой ставки маловероятно. 

    Теги:
    Ипотека Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Правительство РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
