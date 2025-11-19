Что будет со ставками по ипотеке, рассказали в Нацбанке

Он отметил, что временно будет сохранено предельное значение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам на уровне 25% до 1 июля 2026 года.

— Это позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора. Вместе с тем будет рассмотрена возможность привязки предельной ГЭСВ по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года. Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением, — сообщил он на заседании Правительства.

По его словам, для снижения проинфляционного эффекта от рассрочек будут разработаны подходы по регулированию рынка рассрочек и услуг «покупай сейчас — плати потом» (BNPL).

Раее глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила, что в ближайшие 6–9 месяцев снижение базовой ставки маловероятно.