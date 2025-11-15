Когда ждать снижения базовой ставки в Казахстане: мнение главы АФК

— Я думаю, что в ближайшей перспективе, по крайней мере, в ближайшие 6–9 месяцев сложно ожидать снижения базовой ставки, потому что она у нас объективно. В связи с введением нового налогового кодекса все-таки ожидается краткосрочный, но дополнительный рост инфляции, предварительно на 2–2,5%. В этих условиях странно, если Национальный банк будет понижать базовую ставку. После того, как инфляционные ожидания снизятся и эффект от Налогового кодекса перестанет уже воздействовать, можно ожидать снижения. Но, наверное, это будет ближе к концу 2026 года, — ответила она агентству Kazinform в кулуарах Конгресса финансистов Казахстана.