    20:43, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда ждать снижения базовой ставки в Казахстане: мнение главы АФК

    Глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила, что в ближайшие 6–9 месяцев снижение базовой ставки маловероятно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава Ассоциации финансистов Казахстана
    Кадр из видео

    — Я думаю, что в ближайшей перспективе, по крайней мере, в ближайшие 6–9 месяцев сложно ожидать снижения базовой ставки, потому что она у нас объективно. В связи с введением нового налогового кодекса все-таки ожидается краткосрочный, но дополнительный рост инфляции, предварительно на 2–2,5%. В этих условиях странно, если Национальный банк будет понижать базовую ставку. После того, как инфляционные ожидания снизятся и эффект от Налогового кодекса перестанет уже воздействовать, можно ожидать снижения. Но, наверное, это будет ближе к концу 2026 года, — ответила она агентству Kazinform в кулуарах Конгресса финансистов Казахстана.

    Отметим, что в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором ±1 п. п.

    В Нацбанке пояснили, что смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значительной реакции для стабилизации инфляционной динамики и недопущения формирования инфляционной спирали. 

    Ранее глава Нацбанка Казахстана рассказывал о мерах по снижению базовой ставки

    Еламан Турысбеков
    Автор
