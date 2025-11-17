Вы оценили жизнь человека в 500 тысяч тенге – судья объяснила приговор по убийству Яны Легкодимовой

Суд установил, что Хайржанов и Катимов убили Яну Легкодимову по предварительному сговору.

Судья объяснила это тем, что в течение десяти дней они обсуждали способы убийств — от поиска ядов до самых жестоких вариантов «скрыть преступление», плюс Хайржанов знал место, куда можно сбросить тело.

Кроме того, когда Хайржанов душил девушку в машине, Катимов удерживал дверь — поэтому их действия квалифицировали как совместное убийство.

— Они осознанно шли к этому. Оценили человеческую жизнь в 500 тысяч тенге. На протяжении всего процесса я ждала объяснений их переписке, но они отказались от показаний. Это их право, — сказала судья.

Упомянула судья и защитные доводы Хайржанова о якобы употреблении Яной Легкодимовой алкоголя и наркотиков, а также ведения аморального образа жизни — в части приговора суд их отверг.

— Вы говорили, что она угрожает вам, но в переписках этого обнаружено не было. Из слов только было понятно, что она вас любила и хотела взаимности. Очерняя потерпевшую, вы показываете, что до сих пор не осознали своих действий. Несколько дней подряд вы обсуждали способ убийства — жестоко, цинично, со смехом. Вас волновало не ее состояние, а только то, как избежать задержания, — сказала Хамидуллина.

Также она показала в суде останки тела погибшей.

— Посмотрите, что осталось от Яны. Отсутствует нижняя часть челюсти, руки, ноги и таз. Ее тело разорвали животные. Где остальная часть тела? Поэтому суд назначил вам самые суровые наказания, предусмотренные уголовным кодексом Республики Казахстан, — сказала она.

В завершении судья подчеркнула, что оправдания такому жестокому убийству быть не может.

— Мы живем в мирное время. Вы выросли в полных семьях, получили образование, работали, вас окружали близкие. Но я не понимаю, откуда у вас столько жестокости и озлобленности. Во время заседания вы часто упоминали про родных, но об этом нужно было думать до преступления, а не после, — сказала она.

После заседания, Галина Легкодимова сказала журналистам, что суд принял правильное решение.

— Я пришла в суд изначально проигравшей — потому что мне ребенка никто не вернет. Я сумела защитить имя своей дочери, потому что изначально он (Хайржанов — прим. автора), выставлял ее убийцей, говорил, что она первая душила его, вводя следствие в заблуждение. Самое главное, за чем я пришла, — чтобы они были наказаны, — сказала Галина.

Трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.

23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.

Накануне, обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.

Также в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.

Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.

Напомним, 17 ноября подозреваемым в убийстве 23-летней Яны Легкодимовой вынесли приговор в суде: им назначили пожизненное лишение свободы.

Гражданские иски были удовлетворены частично: материальная компенсация составила 1,9 млн тенге, моральная — по 15 млн тенге с каждого подсудимого.