    18:19, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Астану

    Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    р
    Фото: Правительство РК

    Как сообщает пресс-служба Кабмина, в рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    р
    Фото: Правительство РК

    Гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

    р
    Фото: Правительство РК

    О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях – читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.  

    Армения Казахстан Сотрудничество Международные отношения
