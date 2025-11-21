18:19, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Астану
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, в рамках визита 21 ноября запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
