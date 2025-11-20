Астана – Ереван: казахстанская пшеница по «маршруту Трампа»

От дипломатии к практической интеграции

Астана и Ереван выходят на уровень стратегического планирования, при котором диалог превращается в основу для формирования новой архитектуры инфраструктурного взаимодействия и экономического сотрудничества.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Арменией были установлены 27 августа 1992 года. С тех пор стороны подписали около 40 документов, включая основной Договор о дружбе и сотрудничестве (1999 год). За три десятилетия политический диалог прошел путь от символического обмена визитами до сформировавшейся институциональной системы взаимодействия. Как отмечают эксперты, вплоть до последних двух лет контакты развивались скорее инерционно и в основном ограничивались участием в многосторонних площадках — ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

Последовательная серия визитов в 2023–2025 годах заметно оживила политический диалог: за два года стороны провели более десяти взаимных визитов на уровне президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и спикеров парламентов.

В 2024 году состоялись два важных события: официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ереван и ответный визит Президента Армении Ваагна Хачатуряна в Астану. Эти контакты укрепили политическую основу сотрудничества и обозначили переход к формированию экономических и технологических приоритетов в двусторонней повестке.

Как отмечает эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Алмат Тоекин, визит Премьер-министра Никола Пашиняна в Астану станет значимым событием. На фоне подписанного 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном открываются новые транспортные и экономические возможности, которые могут придать импульс сотрудничеству Астаны и Еревана.

Результатом мирных договоренностей стала подготовка к реализации международного проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»), также известного как модернизированный Зангезурский коридор. Он должен обеспечить прямое сообщение Азербайджана с Нахичеванью, далее — с Турцией, а также сформировать альтернативный сухопутный маршрут, дополняющий Средний коридор.

Фото: Midjourney

Президент Казахстана одним из первых назвал документ «исторически важным достижением». Всего спустя два месяца после заключенных договоренностей произошло событие, которого не было 30 лет: Азербайджан снял транзитные ограничения для Армении, а первым грузом, прошедшим по новой логистической схеме, стала казахстанская пшеница. В армянский Айрум прибыл первый состав с казахстанской пшеницей. Пилотная партия из 15 вагонов открыла не просто новое логистическое направление, а обозначила появление в Южном Кавказе транспортного коридора, учитывающего интересы всех стран региона, в котором Казахстан становится одним из ключевых участников.

— Когда в Казахстан приезжал Президент Азербайджана, он именно в Астане заявил о готовности открыть транзитные коридоры через территорию Азербайджана для поставок казахстанской пшеницы в Армению. И вот буквально недавно это уже реализовано. Это еще раз подтверждает, что мирный договор, заключенный в Вашингтоне, начинает приносить реальные практические результаты. Постепенно, надеюсь, отношения между Азербайджаном и Арменией будут улучшаться: откроются границы, установятся дипломатические отношения, — отмечает Алмат Тоекин.

От исторической основы — к стратегическому этапу

Астана и Ереван прошли путь от формального партнерства к реальному взаимодействию.

По данным Национального банка РК, валовый приток прямых инвестиций из Армении в Казахстан с 2005 по 2024 год составил $20,6 млн, тогда как казахстанские инвестиции в армянскую экономику достигли $56,5 млн. В Казахстане зарегистрировано свыше 400 совместных предприятий — преимущественно в сферах торговли, услуг и IT, а в Армении работает более 100 компаний с участием казахстанского капитала

Премьер-министр Никол Пашинян в интервью казахстанским СМИ подчеркнул, что «сегодня наши отношения приобретают стратегический характер… мы полны решимости развивать их на принципах равноправия, взаимной поддержки и уважения суверенитета».

Эксперт Алмат Тоекин отмечает, что Армения и Казахстан, действуя независимо друг от друга, движутся к общей цели — расширяют транспортную и экономическую автономию, не вступая при этом в противоречие с обязательствами в рамках ЕАЭС. По его словам, обе страны стремятся к диверсификации экономик и транзитного потенциала. Их позиции становятся все ближе, и именно это формирует фундамент для нового уровня сотрудничества.

— Раньше проблема заключалась в том, что товарооборот между нашими странами был крайне низким — всего 7–8 млн долларов в год. Сейчас объем торговли увеличился, и, тем более, если произойдет полная разблокировка, я уверен, товарооборот будет расти. Армянские товары будут поступать в Казахстан, наши — в Армению. Кроме того, в рамках Евразийского экономического союза сотрудничество и товарооборот тоже будут развиваться, — уверен эксперт.

Потенциал экономики очевиден, но структура требует коррекции

За восемь месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Арменией составил $57 млн, то за тот же период текущего года он лишь немного превысил $35 млн.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Армению являются табачные изделия, средства по уходу за волосами, хлопок, йогурт, кефир, аккумуляторы и другие продукты.

Инфографика: Kazinform

В свою очередь, из Армении в Казахстан в основном импортируют ювелирные изделия, крепкие спиртные напитки, табачные изделия, продукты питания, газовые счетчики, а также электроэнергию.

Инфографика: Kazinform

Политолог Замир Каражанов считает, что снижение товарооборота носит объективный, а не политический характер.

— Рост товарооборота остается нестабильным, и наша задача – обеспечить его устойчивость и необратимость. Для этого есть веские основания: объем экономики Армении превышает 25 млрд долларов, что больше, чем у соседнего Кыргызстана, с которым товарооборот Казахстана в 2024 году составил 1,4 млрд долларов. Очевидно, что существующие показатели в торговле не соответствуют экономическому потенциалу Казахстана и Армении. Поэтому на уровне правительств двух стран рассматриваются возможности по увеличению товарооборота, — отмечает он.

Расширение связей

В 2025 году между Казахстаном и Арменией активизировалось сотрудничество в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта.

Казахстан и Армения планируют создать условия для взаимного участия в цифровых экосистемах и развивать платформы электронного правительства, опираясь на успешный опыт и национальные инициативы обеих стран в рамках ЕАЭС.

По мнению руководителя департамента по изучению международных отношений Центра общественных связей и информации при Аппарате премьер-министра Армении Джонни Меликяна, курс на построение цифрового государства открывает новые возможности для углубления сотрудничества с Казахстаном, особенно в сферах искусственного интеллекта и разработки умных городов.

Важным направлением станет образовательное сотрудничество. По итогам 2025 года 16 казахстанских вузов заключили 19 договоров с 16 университетами Армении. Пока основные направления — бизнес, право и медицина, однако Казахстан активно расширяет сферу IT, что также может стать основой для интеграции научно-образовательного пространства двух стран.

По словам Замира Каражанова, сегодня отношения Казахстана и Армении переходят от символического уровня к практическому взаимодействию — от обмена визитами к обмену технологиями и знаниями. Реализация совместных проектов в логистике и цифровизации создаст устойчивый эффект для всего региона.

Фото: un.org

Предстоящий визит Никола Пашиняна в Астану и заседания Межправительственной комиссии призваны придать импульс новым соглашениям — от инвестиционных до гуманитарных.

Культурное сотрудничество развивается на основе подписанных в 2024 году Программ взаимодействия в сфере культуры и спорта на 2024–2026 годы. С 2010 года при Ереванском государственном университете действует Центр казахского языка и истории имени Абая, а в 2023 году прошли Дни казахского театра и концерт Димаша Кудайбергена, собравшие тысячи зрителей.

Кроме того, армянская диаспора численностью около 40 тысяч человек, преимущественно в Мангистауской области, играет заметную роль в укреплении культурных связей и взаимопонимания между народами.

Недавно Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о миграционном сотрудничестве. Документ позволяет гражданам обеих стран приезжать и находиться на территории друг друга без визы сроком до 90 дней, что значительно расширяет возможности для путешествий, деловых и культурных контактов.

Визит Никола Пашиняна, по мнению экспертов, будет способствовать более глубокой интеграции двух государств в новой архитектуре евразийской связанности.