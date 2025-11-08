РУ
    В Армению прибыл первый состав с казахстанской пшеницей

    На армянскую станцию Айрум прибыл первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Армению прибыл первый состав с казахстанской пшеницей
    Фото: Kazinform

    Состав проследовал по маршруту Казахстан — Россия — Азербайджан — Грузия — Армения. Всего из Казахстана было отправлено 15 вагонов общей массой 1 000 тонн пшеницы.

    В Армению прибыл первый состав с казахстанской пшеницей
    Фото: Kazinform

    Пилотная поставка направлена на отработку нового логистического маршрута и проверку его эффективности.

    На станции Айрум состав встречали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Армении Болат Иманбаев, управляющий директор АО НК «Продкорпорация» Тобылбек Омаров, министр территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Давид Худатян, а также заместитель министра экономики Армении Арман Ходжаян.

    В Армению прибыл первый состав с казахстанской пшеницей
    Фото: Kazinform

    — Это историческое событие. Мы встречаем первый состав с казахстанской пшеницей, поставка которой стала возможной благодаря договоренностям на высшем уровне, достигнутым во время официального визита Президента Казахстана в Армению в апреле прошлого года. Сегодняшнее событие — яркое подтверждение динамичного развития двусторонних отношений. Казахстан готов и далее осуществлять поставки зерна на постоянной и взаимовыгодной основе, — отметил казахстанский дипломат.

    В Армению прибыл первый состав с казахстанской пшеницей
    Фото: Kazinform

    В свою очередь, управляющий директор АО НК «Продкорпорация» Тобылбек Омаров подчеркнул, что Казахстан активно экспортирует пшеницу в страны региона — Азербайджан, Грузию и планирует расширять поставки в Армению.

    — С открытием нового маршрута появилась возможность более экономичной транспортировки. Это значительно снижает стоимость поставок в Армению. До конца текущего года планируется организовать ежемесячные поставки в объеме не менее 15–20 тысяч тонн казахстанской пшеницы, — сообщил он.

    В Армению прибыл первый состав с казахстанской пшеницей
    Фото: Kazinform

    Напомним, ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе государственного визита в Казахстан заявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым товаром, перевезенным по новому маршруту, стала казахстанская пшеница.

    После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за содействие в урегулировании транзитного вопроса с Баку.

    Помимо стран Южного Кавказа, в текущем году Казахстан также начал поставки зерна в Европу, Азию и Северную Африку.

     

