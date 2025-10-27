Армения открыла транзитный маршрут между Азербайджаном и Турцией

- Если предположить, что грузовик из Турции подъедет к КПП Маргара, чтобы проехать в Азербайджан, мы можем обеспечить это прямо сейчас. Наши дороги в направлении Гориса и Корнидзора находятся в хорошем состоянии. Вы знаете, что у нас есть определенная инфраструктура в Корнидзоре, и мы можем ее обслуживать, в том числе и в обратном направлении. Другими словами, если азербайджанский грузовик подъедет к Корнидзору, чтобы проехать в Турцию, мы можем это сделать прямо сейчас, — сказал премьер-министр.

По словам главы армянского правительства, данный шаг является ответным решением в отношении Азербайджана.

- Как Азербайджан снял для нас транзитные ограничения, так и мы снимаем транзитные ограничения, — подчеркнул Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе государственного визита в Казахстан сообщил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым товаром, перевезенным по этому маршруту, стала казахстанская пшеница.

Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за содействие в урегулировании транзитного вопроса с Баку.