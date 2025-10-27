РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:37, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Армения открыла транзитный маршрут между Азербайджаном и Турцией

    Армения с сегодняшнего дня готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и обратно по маршруту Маргара–Ехегнадзор–Сисиан–Горис. Об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе совместного заседания постоянных комиссий Национального собрания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Армения открыла транзитный маршрут между Азербайджаном и Турцией
    Фото: 1News.az

    - Если предположить, что грузовик из Турции подъедет к КПП Маргара, чтобы проехать в Азербайджан, мы можем обеспечить это прямо сейчас. Наши дороги в направлении Гориса и Корнидзора находятся в хорошем состоянии. Вы знаете, что у нас есть определенная инфраструктура в Корнидзоре, и мы можем ее обслуживать, в том числе и в обратном направлении. Другими словами, если азербайджанский грузовик подъедет к Корнидзору, чтобы проехать в Турцию, мы можем это сделать прямо сейчас, — сказал премьер-министр.

    По словам главы армянского правительства, данный шаг является ответным решением в отношении Азербайджана.

    - Как Азербайджан снял для нас транзитные ограничения, так и мы снимаем транзитные ограничения, — подчеркнул Пашинян.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе государственного визита в Казахстан сообщил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым товаром, перевезенным по этому маршруту, стала казахстанская пшеница.

    Вслед за этим премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за содействие в урегулировании транзитного вопроса с Баку.

    Теги:
    Дороги Армения Турция В мире Азербайджан Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
    Сейчас читают