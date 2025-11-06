РУ
    Через Азербайджан в Армению направили первую «пилотную» партию казахстанской пшеницы

    Первая партия продовольственной пшеницы из Казахстана направляется в Республику Армения транзитом через территорию Азербайджана, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

    Через Азербайджан в Армению направили первую «пилотную» партию казахстанской пшеницы
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

    Этот шаг стал результатом достигнутых договоренностей между Президентами Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым, озвученных 21 октября в Астане.

    Через Азербайджан в Армению направили первую «пилотную» партию казахстанской пшеницы
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

    Официальное решение о снятии ограничений на транзит грузов в направлении Еревана открыло путь для нового железнодорожного маршрута, соединившего Казахстан, Россию, Азербайджан, Грузию и Армению.

    Сегодня состав с казахстанской пшеницей пересек азербайджанскую границу. В ближайшие дни груз прибудет на станцию Даларик в Армении. Всего из Казахстана отправлено 15 вагонов общей массой 1000 тонн. Поставка рассматривается как пилотная партия, направленная на отработку нового логистического маршрута.

    Через Азербайджан в Армению направлена первая «пилотная» партия казахстанской пшеницы
    Фото: АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

    В рамках рабочей поездки в Баку руководство АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (Продкорпорация) провело встречу с представителями Посольства Казахстана в Азербайджане. Стороны совместно координируют прохождение транзитного груза и обеспечивают его доставку армянским партнерам.

    — В последние месяцы мы наблюдаем устойчивую позитивную динамику в сотрудничестве между Казахстаном и Азербайджаном в сфере поставок зерна. Казахстан в этом году стал основным поставщиком пшеницы на азербайджанский рынок — по последним данным, наша доля составила порядка 80 процентов. Во время государственного визита президента Ильхама Гейдаровича Алиева в Астану главы наших государств особо отметили достигнутые результаты и выразили обоюдное стремление закрепить этот успех и нарастить объемы сотрудничества в будущем, — отметил Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

    Председатель правления АО «НК Продкорпорация» Асылхан Джувашев подчеркнул, что открытие нового транзитного маршрута имеет важное значение не только для расширения экспортной географии казахстанского зерна, но и для развития транспортно-логистических связей между странами региона.

    — Это также способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества и реализации мирных инициатив на Южном Кавказе, — отметил Асылхан Джувашев.

    АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» — национальный оператор зернового рынка Казахстана. Компания обеспечивает продовольственную безопасность, стабилизирует внутренний рынок, поддерживает сельхозпроизводителей и реализует государственную аграрную политику.

    Ранее сообщалось, что Казахстане предложил Азербайджану расширить экспортную корзину, включив в нее широкий спектр агропромышленной продукции.

    Помимо стран Южного Кавказа, в этом году Казахстан начал поставки зерна в Европу, Азию и Северную Африку.

