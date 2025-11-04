Казахстан начал поставки зерна в Европу, Азию и Северную Африку

По словам министра, произведенные объемы зерна позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность страны, при этом сохраняется экспортный потенциал.

Как отметил Айдарбек Сапаров, экспорт зерна истекшего сезона составил 13,4 млн тонн, что на 47% превышает показатель предыдущего маркетингового года. Такого роста удалось добиться благодаря транспортным субсидиям.

- Мы планируем сохранить уровень экспорта, в связи с чем действие данной меры продлено до 1 сентября 2026 года, - подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что кроме новых направлений, Казахстан возобновил поставки зерна в Иран, Азербайджан, Армению и Грузию.

- Спрос на наше зерно продолжает оставаться повышенным, так, с нового урожая уже экспортировано порядка 2,2 млн тонн, что на 21% больше уровня аналогичного периода прошлого сезона, - сообщил Сапаров.

В рамках поручения Главы государства по стимулированию экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью в стране реализуются пять инвестпроектов по глубокой переработке зерна. Эти проекты позволят дополнительно изъять из рынка около 2,5 млн тонн.

Как сообщалось ранее, казахстанские фермеры смогут получать финансирование ежегодно под те же залоги.