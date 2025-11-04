Казахстанские фермеры смогут получать финансирование ежегодно под те же залоги

Новый формат позволит аграриям ежегодно получать финансирование под те же залоги.

С 1 октября 2025 года уже начался прием заявок на финансирование весенне-полевых работ 2026 года.

По словам министра, обновление техники также остается приоритетом. Благодаря программе льготного лизинга, объем которой достиг 250 млрд тенге. За два года темпы обновления сельхозтехники выросли до 6,5%, а износ машинного парка снизился с 80% до 70% — с учетом списания устаревшей техники.

В этом году Казахстан побил рекорды не только по зерновым, но и по высокорентабельным культурам — бобовым и масличным. Подробности — в нашем материале.