Риелторов в Казахстане ждут новые правила: вводится обязательное саморегулирование

На встрече рассматривались шесть аналитических форм, в том числе вариант введения лицензий. Однако именно модель СРО была признана более эффективной. Жумангарин поручил Министерству промышленности и строительства закрепить такой подход как основной. Ведомство также будет курировать эту сферу.

— Необходимость реформы назревала давно. Сегодня на рынке недвижимости многие работают без единых правил — любой может называться риелтором, брать комиссию на собственных условиях и практически не нести ответственности перед клиентами. Из-за этого часто возникают двойные комиссии, споры и ситуации, когда условия сделки определяются «на словах», без четких гарантий, — отметили в пресс-службе.

Национальная Палата риелторов «Pana» ранее выступала за введение понятных стандартов. Среди других предложений — единый реестр риелторов, типовой договор, этический кодекс, система дисциплинарной ответственности, компенсационный фонд для защиты потребителей и обязательное страхование профессиональной ответственности. Также предлагается внедрить новые цифровые инструменты, включая национальную мультилистинговую систему.

Соответствующие положения будут отражены в заключении Правительства к законопроекту «О риелторской деятельности», который внесут в Мажилис.