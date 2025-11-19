РУ
    13:58, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Риелторов в Казахстане ждут новые правила: вводится обязательное саморегулирование

    Правительство РК поддержало введение обязательного саморегулирования в сфере риелторских услуг. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Риелтор, риэлтер
    Фото: freepik.com

    На встрече рассматривались шесть аналитических форм, в том числе вариант введения лицензий. Однако именно модель СРО была признана более эффективной. Жумангарин поручил Министерству промышленности и строительства закрепить такой подход как основной. Ведомство также будет курировать эту сферу.

    — Необходимость реформы назревала давно. Сегодня на рынке недвижимости многие работают без единых правил — любой может называться риелтором, брать комиссию на собственных условиях и практически не нести ответственности перед клиентами. Из-за этого часто возникают двойные комиссии, споры и ситуации, когда условия сделки определяются «на словах», без четких гарантий, — отметили в пресс-службе.

    Национальная Палата риелторов «Pana» ранее выступала за введение понятных стандартов. Среди других предложений — единый реестр риелторов, типовой договор, этический кодекс, система дисциплинарной ответственности, компенсационный фонд для защиты потребителей и обязательное страхование профессиональной ответственности. Также предлагается внедрить новые цифровые инструменты, включая национальную мультилистинговую систему.

    Соответствующие положения будут отражены в заключении Правительства к законопроекту «О риелторской деятельности», который внесут в Мажилис.

    Теги:
    Серик Жумангарин Правительство РК Риелторы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
