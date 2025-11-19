Премьер-министр РК дал ряд поручений по реализации Программы по повышению доходов казахстанцев

Он отметил, что Программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по финансовому регулированию направлена на решение ключевых задач социально-экономического развития страны на ближайшие три года.

— Повышение уровня жизни и благосостояния населения будет обеспечиваться за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Основными целями Программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%, — сказал он на заседании Правительства.

По его словам, планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также реализовать новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки.

— Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости, — отметил Премьер.

В связи с этим, Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства и торговли поручено усилить работу по контролю и снижению уровня инфляции, а также минимизации влияния внешних факторов на рост цен.

— Необходимо обеспечить соблюдение предельного вклада тарифов на коммунальные услуги. С учетом моратория на повышение цен на горюче-смазочные материалы усиливается диспаритет цен с соседними государствами. Проще говоря, наш бензин и дизель намного дешевле, чем у соседей. Поэтому министерствам энергетики, торговли, финансов, внутренних дел, Агентству по финансовому мониторингу и Пограничной службе необходимо обеспечить жесткий контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов, — отметил Олжас Бектенов.

Министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности поручено повысить обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией. Глава Кабмина указал на необходимость активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договора, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности.

— Приоритетом должно стать наращивание производства продуктов питания, особенно тех, по которым сегодня наблюдается высокая импортозависимость. Эти меры должны стабилизировать цены на продукты питания, тем самым снижая уровень продовольственной инфляции. Министерству торговли совместно с акимами регионов необходимо усилить работу по выявлению непродуктивных посредников, — сказал Премьер.

Он также отметил на важность активного развития несырьевого экспорта и расширения рынков сбыта, необходимость увеличения количества инструментов поддержки отечественных экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью.

Одним из ключевых факторов роста экономики остается активная реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

— Вовлечение капиталов банков второго уровня в кредитование реального сектора придаст значительный импульс развитию отечественной экономики. Совместными усилиями необходимо выработать дополнительные действенные финансовые инструменты, упростить и оцифровать весь процесс кредитования бизнеса. Минимизация административных барьеров и повышение гибкости в работе с инвесторами позволит увеличить долю корпоративного кредитования, — сказал Премьер-министр.

Ранее в Правительстве РК пообещали сдерживать цены на социально значимые продукты.