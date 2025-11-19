В Правительстве РК обещают сдерживать цены на социально значимые продукты

По словам вице-премьера, в стране наиболее часто употребляют 29 видов продовольственных товаров.

— В целом в продуктовой корзине 160 видов товаров. И сейчас в основном растут цены на продовольственные товары не из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). СЗПТ не растут. В этом месяце 0,1% за две недели. Я думаю, что цены на СЗПТ не будут расти, потому что мы контролируем. Там есть возможность контролировать торговую надбавку, жесткие достаточно ограничения, — заявил Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве.

Он подчеркнул, что сейчас растут цены на продукты, которые не входят в перечень социально значимых.