В Правительстве РК обещают сдерживать цены на социально значимые продукты
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал рост цен на продукты, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам вице-премьера, в стране наиболее часто употребляют 29 видов продовольственных товаров.
— В целом в продуктовой корзине 160 видов товаров. И сейчас в основном растут цены на продовольственные товары не из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). СЗПТ не растут. В этом месяце 0,1% за две недели. Я думаю, что цены на СЗПТ не будут расти, потому что мы контролируем. Там есть возможность контролировать торговую надбавку, жесткие достаточно ограничения, — заявил Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве.
Он подчеркнул, что сейчас растут цены на продукты, которые не входят в перечень социально значимых.
— Сейчас растут цены на помидоры, огурцы, различные виды мяса, которые в СЗПТ пока не входят. Ну и так далее. Гречка растет сильно, хотя она сильно широкого применения не находит, но тем не менее как товар она растет достаточно сильно. Поэтому мы изучаем вопрос, каким это образом можно или нельзя сделать. Нужно это делать, не нужно. Временно либо постоянно. Этим вопросом сейчас Министерство торговли и интеграции занимается, — добавил Жумангарин.