Эстония готова стать проводником Казахстана на рынок Евросоюза — Алар Карис

— Эстония с радостью станет вашим проводником на рынок Евросоюза. Кроме того, представители эстонского бизнеса с радостью готовы инвестировать в Казахстан, если такие возможности имеются. Наша бизнес-делегация включает 40 компаний в сфере логистики, транзита, ИКТ, кибербезопасности, а также образования и технологии. Данная бизнес-делегация возглавляется господином Лейсом, министром инфраструктуры, а также его сопровождает сам министр сельского хозяйства, — сказал Алар Карис во время переговоров с Президентом Казахстана в Акорде.

Глава Эстонии подчеркнул, что видит значительный потенциал для наращивания двусторонних экономических связей. Он добавил, что подписанное сторонами соглашение о взаимопонимании по таможенным вопросам будет способствовать росту товарооборота.

— Эстония является частью Европейского Союза, и мы рады, что Центральная Азия сейчас является стратегическим партнером ЕС, и Казахстан выступает региональным лидером. В частности, Европейский Союз хочет укрепить наши отношения в сфере транспортной взаимосвязанности в рамках проекта Global Gateway для того, чтобы поддержать развитие альтернативных транспортных коридоров, — добавил Президент.

Ранее в Акорде состоялась встреча двух глав государств в узком составе.