Касым-Жомарт Токаев призвал усилить парламентский диалог с Эстонией

— Современные достижения Эстонии в построении действительно инновативного и благосостоятельного государства довольно впечатляют и являются очень важными. Эстония лидирует и является довольно успешной страной в цифровом управлении, является хорошим, выдающимся примером создания цифрового государства, цифрового правительства, цифрового общества, открытости, транспарентности, эффективности и в целом вовлечения граждан, — отметил Глава государства во время переговоров с Президентом Эстонии в Акорде.

Он также особо отметил приверженность Эстонии к законному порядку, развитию образования и устойчивому развитию.

— Ваш динамично развивающийся народ имеет сильный голос на европейской арене и привержен к развитию мира, инноваций и в целом коллективного прогресса человечества. Казахстан и Эстония установили крепкое партнерство во всех сферах деятельности и с моей точки зрения действительно развитие довольно хорошее. Мы ожидаем открытый, продуктивный политический диалог, ожидаем тесные контакты между нашими парламентскими группами, которые сыграют важную роль в укреплении взаимного понимания. Мы также ценим постоянную поддержку со стороны Эстонии в адрес казахстанской повестки реформ, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в Акорде состоялась встреча двух глав государств в узком составе.