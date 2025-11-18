Казахстанско-эстонский бизнес-форум принес контракты на 517 млн долларов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Эстонии Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.
Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Он также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в нашей стране.
В ходе мероприятия также выступил Президент Эстонии Алар Карис.
На полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.
Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Эстонии Алара Кариса в Акорде.
Позже Президенты провели встречу тет-а-тет.
Глава Эстонии подчеркнул, что видит значительный потенциал для наращивания двусторонних экономических связей.
В эксклюзивном интервью агентству Kazinform эстонский лидер поделился своим видением расширения сотрудничества, укрепления взаимоотношений между двумя регионами.