Казахстанско-эстонский бизнес-форум принес контракты на 517 млн долларов

Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Он также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в нашей стране.

В ходе мероприятия также выступил Президент Эстонии Алар Карис.

На полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.

Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Эстонии Алара Кариса в Акорде.

Позже Президенты провели встречу тет-а-тет.

Глава Эстонии подчеркнул, что видит значительный потенциал для наращивания двусторонних экономических связей.

В эксклюзивном интервью агентству Kazinform эстонский лидер поделился своим видением расширения сотрудничества, укрепления взаимоотношений между двумя регионами.